انتهت أبطال أوروبا – ليفربول (4)-(0) جالاتاسراي.. تأهل رفاق صلاح
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
ـــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز ليفربول
ق 75: خروج صلاح ونزول جاكبو
ق 62: جووووووووول صلاح
ق 57: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 56: جووووول الرابع
ق 53: جوووول جرافنبيرخ
ق 50: جووووووول بصناعة صلاح
الشوط الثاني
ق 45+5: انفراد ضائع من صلاح والحارس يتصدى له
ق 45+4: صلاح يهدر ركلة جزاء
ق 45+2: ركلة جزااااااء لسوبوسلاي
ق 33: تسديدة قوية من سوبوسلاي ينقذها الحارس
ق 29: صلاح يهدر بغرابة
ق 25: جووووووووول سوبوسلاي
انطلاق المباراة
