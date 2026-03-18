تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام جالاتاسراي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 20:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ألكسيس ماك أليستر - ليفربول

يبدأ محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام جالاتاسراي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكان صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام توتنام في المباراة الأخيرة للريدز.

وخسر ليفربول على ملعب جالاتاسراي بهدف دون رد ضمن ذهاب دور الـ16 للمسابقة الأوروبية.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

وسجل ماريو ليمينا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة ليؤمن انتصار جالاتاسراي في مباراة الذهاب.

وتغلب جالاتاسراي على نفس الملعب أمام ليفربول بهدف دون مقابل في سبتمبر الماضي.

وكان ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز على جالاتاسراي بفارق هدفين في مباراة الإياب من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

