كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة بطولتي العالم لمنتخبي الناشئين والناشئات

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة طائرة ناشئين

أقيمت مراسم قرعة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما، وبطولة العالم للناشئات تحت 17 عاما.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما، التي أُقيمت في مدينة لوزان السويسرية، عن تواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة.

وتضم المجموعة السادسة، إلى جانب منتخب مصر، كل من الصين تايبيه، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرةً إلى دور الـ 16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل، في دولة قطر، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

يُذكر أن منتخب مصر للناشئين تأهل إلى بطولة العالم بعد تتويجه ببطولة إفريقيا، التي أُقيمت في تونس أواخر أغسطس الماضي، عقب فوزه على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما أسفرت قرعة منتخب مصر للناشئات عن التواجد في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات تشيلي وتركيا وأمريكا وتايلاند والتشيك .

وتستضيف تشيلي منافسات بطولة الناشئات خلال الفترة من 6 إلى 16 أغسطس، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، ضمت كل مجموعة 6 منتخبات.

على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ16، في نظام يُنذر بمواجهات قوية بدءًا من الأدوار الإقصائية.

