تجميد كافة الأنشطة في لبنان حتى نهاية إبريل

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

الدوري اللبناني

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم إيقاف كافة الأنشطة حتى نهاية شهر إبريل المقبل.

وكشف الاتحاد اللبناني عبر حسابه الرسمي: "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تجميد كافة النشاطات حتى نهاية شهر نيسان، على أن يُتخذ القرار المناسب حينها في ضوء المستجدات."

وتتعرض لبنان لهجوم إسرائيلي جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف نشاط كرة القدم في قطر بسبب "الأحداث الراهنة".. إيقاف النشاط الرياضي في الكويت تقارير: إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 من مباراة واحدة

وكان الاتحاد اللبناني أعلن تأجيل كافة المباريات والبطولات والنشاطات مطلع مارس الجارس حتى إشعار آخر في ظل الظروف الراهنة وحرصًا على السلامة العامة.

وكانت عدد من الدول أعلنت إيقاف أنشطتها الرياضية، ومن بينهم قطر والكويت.

كما قام الاتحاد الآسيوي بتأجيل منافسات بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط، قبل إعلان إقامتها من مباراة واحدة على أرض محايدة خلال شهر إبريل.

وقبل توقف المسابقة اللبنانية كان الأنصار يتصدر مسابقة الدوري.

