ريمونتادا برتغالية جديدة.. براجا يكتسح فرينكفاروزي برباعية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 19:36

كتب : FilGoal

اكتسح سبورتنج براجا البرتغالي ضيفه فرينكفاروزي المجري برباعية نظيفة في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وبتلك النتيجة يتأهل سبورتنج براجا إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وعوض براجا الهزيمة ذهابا في المجر بهدفين نظيفين.

ونجح براجا في تحقيق ريمونتادا برتغالية جديدة في البطولات الأوروبية للأندية.

وسبق أن فاز سبورتنج لشبونة أمام ضيفه بودو جليمت النرويجي بخماسية نظيفة في مباراة الإياب، بعد فوز بطل النرويج ذهابا على ملعبه بثلاثية نظيفة.

أحرز رباعية براجا ريكاردو هورتا "هدفين" في الدقيقتين 11، و53، فيما سجل فلوريان جريليتش هدفا في الدقيقة 15.

وسجل جابري مارتينيز هدفا في الدقيقة 34.

وتأهل براجا لمواجهة الفائز من ريال بيتيس الإسباني باناثانيكوس اليوناني في ربع النهائي.

