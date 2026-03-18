ريمونتادا برتغالية جديدة.. براجا يكتسح فرينكفاروزي برباعية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 19:36
كتب : FilGoal
اكتسح سبورتنج براجا البرتغالي ضيفه فرينكفاروزي المجري برباعية نظيفة في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.
وبتلك النتيجة يتأهل سبورتنج براجا إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
وعوض براجا الهزيمة ذهابا في المجر بهدفين نظيفين.
ونجح براجا في تحقيق ريمونتادا برتغالية جديدة في البطولات الأوروبية للأندية.
وسبق أن فاز سبورتنج لشبونة أمام ضيفه بودو جليمت النرويجي بخماسية نظيفة في مباراة الإياب، بعد فوز بطل النرويج ذهابا على ملعبه بثلاثية نظيفة.
أحرز رباعية براجا ريكاردو هورتا "هدفين" في الدقيقتين 11، و53، فيما سجل فلوريان جريليتش هدفا في الدقيقة 15.
وسجل جابري مارتينيز هدفا في الدقيقة 34.
وتأهل براجا لمواجهة الفائز من ريال بيتيس الإسباني باناثانيكوس اليوناني في ربع النهائي.
قائمة إيطاليا - 3 أسماء جديدة وعودة كييزا لخوض ملحق كأس العالم 2026 بدلا من المغرب.. دي لا فوينتي: تياجو بيتارش يرغب في اللعب لمنتخب إسبانيا جراحة لـ فيكاريو عقب مباراة نوتنجهام فورست الاتحاد المصري يشكر سفير إسبانيا قائمة إنجلترا - عودة بيلينجهام.. و5 أسماء تظهر لأول مرة مع توخيل "اتخذت القرار منذ فترة".. فالفيردي يعلن رحيله من أتلتيك بلباو بنهاية الموسم قائمة البرتغال - استبعاد رونالدو من وديتي المكسيك وأمريكا للإصابة مؤتمر جوارديولا: من الممكن أن نفوز على أرسنال ثم نكون سيئين في الدوري