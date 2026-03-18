انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (7)-(2) نيوكاسل.. تأهل مستحق لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام نيوكاسل في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير.

نهاية المباراة

ق72: جووووووووووووووووووووول السابع رافينيا

ق61: جوووووووووووووووووووووووووووووول السادس ليفاندوفسكي

ق56: جوووووووووووووووووووووول ليفاندوفسكي يسجل الخامس لـ برشلونة

ق52: جووووووووووووووووووووووول فيرمين لوبيز يسجل الرابع لـ برشلونة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+7: جووووووووووووووول لامين يامال

ق45+3: ضربة جزاء لـ برشلونة

ق45+1: خطيرة من لامين يامال وتمر فوق المرمى

ق43: تسديدة من ليفاندوفسكي يتصدى لها رامسديل

ق40: ليفاندوفسكي يهدر هدف محقق بعد صناعة من رافينيا

ق29: خطيرة من جوردون وتمر بجوار مرمى برشلونة

ق28: إيلانجا يسجل التعادل لنيوكاسل من جديد

ق23: خطيرة من أراوخو

ق18: جووووووووووووووووووووول بيرنال يسجل الثاني لـ برشلونة

ق15: جوووووووووووووول إيلانجا يحرز التعادل لـ نيوكاسل

ق8: خطيرة من فيرمين لوبيز لكن رامسديل ينقذ مرماه

ق6: جوووووووووووووووووووووول رافينها الأول لـ برشلونة

ق3: تسديدة من بيرن ويتصدى جوان جارسيا

بداية المباراة