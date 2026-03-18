كاف: موتسيبي سيصدر بيانا اليوم حول قرار نهائي أمم إفريقيا

كشف لوكسولو سبتمبر رئيس قسم الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن خطوة منتظرة بعد قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وأعلن لوكسولو سبتمبر، أن باتريس موتسيبي رئيس كاف، سيصدر بيانا في وقت لاحق اليوم.

وكتب رئيس قسم الإعلام في كاف عبر حسابه على تويتر: "سيصدر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا في وقت لاحق اليوم بعد قرار لجنة الاستئناف التابعة لكاف بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025."

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.