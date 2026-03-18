تشكيل برشلونة - تبديل وحيد.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل

أجرى هانز فليك مدرب برشلونة تبديلا وحيدا في تشكيل فريقه أمام نيوكاسل.

ويستضيف برشلونة منافسه نيوكاسل في تمام الثامنة إلا الربع، على ملعب كامب نو في مباراة العودة بدور الـ16 لدوري أبطال أبطال إفريقيا.

ودفع فليك بـ إريك جارسيا في مركز قلب الدفاع بدلا من رونالد أراوخو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - إريك جارسيا - جيرارد مارتن

الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - مارك برنال

الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير.