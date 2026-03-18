تشكيل برشلونة - تبديل وحيد.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 18:59

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة أمام نيوكاسل

أجرى هانز فليك مدرب برشلونة تبديلا وحيدا في تشكيل فريقه أمام نيوكاسل.

ويستضيف برشلونة منافسه نيوكاسل في تمام الثامنة إلا الربع، على ملعب كامب نو في مباراة العودة بدور الـ16 لدوري أبطال أبطال إفريقيا.

ودفع فليك بـ إريك جارسيا في مركز قلب الدفاع بدلا من رونالد أراوخو.

قائمة برشلونة - لا غيابات جديدة أمام نيوكاسل برشلونة في بيان: لابورتا لن يدير النادي قبل مطلع يوليو مؤتمر فليك: تجربة برشلونة ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - إريك جارسيا - جيرارد مارتن

الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - مارك برنال

الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد أمام توتنام هوتسبير.

برشلونة نيوكاسل دوري أبطال أوروبا
هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة "تمزق إصبعه".. جالاتا سراي يهدد بمقاضاة ليفربول بعد الإصابة الغريبة للاعبه فان دايك: سعيد من أجل محمد صلاح تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية هاري كين: لا نخشى ريال مدريد في أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا
مؤتمر يورتشيتش: لا يتم تقدير بيراميدز بالشكل المناسب.. والكرتي يغيب أمام الجيش الملكي دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة إيطاليا - 3 أسماء جديدة وعودة كييزا لخوض ملحق كأس العالم 2026 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة نادر فرج ومدة غيابه 47 دقيقة | الدوري المصري
بدلا من المغرب.. دي لا فوينتي: تياجو بيتارش يرغب في اللعب لمنتخب إسبانيا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المصري.. وجمهورنا الدافع الحقيقي ساعة | الكرة المصرية
الأرجنتين تواجه موريتانيا وديا ساعة | أمريكا
تعادل سلبي يحكم بين الإسماعيلي وحرس الحدود ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يعلن تفاصيل برنامج منتخب مصر لمباراتي إسبانيا والسعودية 2 ساعة | الكرة المصرية
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
