كأس مصر - موعد مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف النهائي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 17:52

كتب : FilGoal

محمود زلاكة - بيراميدز

أعلن اتحاد الكرة موعد مواجهة بيراميدز أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي عن إقامة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة، 3 إبريل المقبل، على ملعب بتروسبورت.

وحقق بيراميدز الفوز على حساب بتروجت بهدفين نظيفين سجلهما محمود عبد الحفيظ زلاكة، ومصطفى فتحي، ليحجز مقعده في نصف النهائي.

وكان إنبي حقق الفوز على حساب وي بهدفين نظيفين في وقت سابق.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين.

وحال استمر التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية.

ويلتقي طلائع الجيش أمام زد في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في نصف النهائي الآخر.

وتقام المباراة النهائية لكأس مصر يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

