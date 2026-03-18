روني: هذا جنون.. لو كنت لاعبا مغربيا لما قبلت ذلك

دعا واين روني نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، لاعبي المغرب لعدم قبول لقب كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا..

وقال روني في تعليقه عبر أمازون برايم "هذا جنون.. لو كنت لاعباً مغربياً لما قبلت ذلك."

وأضاف "لقد فاز منتخب السنغال عليهم بجدارة واستحقاق."

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.