آلان جيريس يفتح النار على كاف: إنه أمر مشين.. من عانى نفسيا أكثر في المباراة

هاجم الفرنسي آلان جيريس مدرب السنغال السابق، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 للمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وقال جيريس في تصريحات لـ صحيفة أويست فرانس: "إنه لأمرٌ مُشين، فهم يعتمدون على لوائح يُدققون فيها حتى أدق تفاصيلها، لكن المنتخب السنغالي عوقب بالفعل بغرامات وعقوبات باهظة. والآن، يُحوّلون العقوبات على الجانب الرياضي فقط."

وأكمل "بعد شهرين، يدّعي هؤلاء السادة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أصحاب النفوذ في كرة القدم، أن السنغاليين بمغادرتهم الملعب أربكوا المغاربة ليخسروا المباراة. أي هراء هذا؟ من عانى أكثر نفسيًا في هذه المباراة النهائية، التي كانت استثنائية للغاية - مع حادثة المنشفة في منتصف المباراة، من عانى نفسيًا أكثر؟ السنغال."

وأضاف "ومع ذلك، يقولون إن المغرب عانى أكثر، وهذا هراء محض. عندما أرى ما تعنيه كرة القدم في أفريقيا، هل يعتقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حقًا أن هذا القرار سيُحسّن صورة كرة القدم الأفريقية؟ ما الذي سيفخرون به؟ ​​هل يعتقدون أنهم سيخرجون من هذا بمظهر أقوى من خلال إظهار مدى صرامة تطبيقهم للوائح؟"

وأتم "يجب أن يكون هناك بعض المنطق، بعد العقوبات الأولية، يُعد هذا القرار بمثابة الضربة القاضية للسنغاليين؛ إنه أشبه بمصارعة الثيران. لقد مُنيوا بهزيمة قاسية، ثم فجأة! يبدو الأمر وكأنه اضطهاد محض."

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.

وقاد آلان جيريس منتخب السنغال خلال الفترة من 2013 حتى 2015.

كما قاد آلان جيريس منتخبات تونس ومالي والجابون من إفريقيا، بالإضافة إلى جورجيا وكوسوفو في أوروبا.

كما درب أندية الجيش الملكي المغربي، وتولوز وباريس سان جيرمان الفرنسيين.