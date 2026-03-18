أمير عزمي مجاهد مدربا لـ أبو قير للأسمدة

أعلن نادي أبو قير للأسمدة تعاقده مع أمير عزمي مجاهد لتدريب الفريق.

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز الرابع برصيد 42 نقطة ويصارع من أجل التأهل للدوري الممتاز.

وتعد تجربة أبو قير الثالثة لأمير عزمي مجاهد هذا الموسم.

وبدأ أمير عزمي الموسم مدربا لأسوان، قبل أن يرحل في أكتوبر 2025.

وقاد أمير عزمي، فريق أسوان في 7 مباريات، حقق انتصار وحيد، و4 تعادلات، وهزيمتين.

ثم تولى تدريب فريق مالية كفر الزيات.

وقاد أمير عزمي فريق مالية كفر الزيات في الفوز بـ 7 مباريات، والتعادل في 6، فيما تلقى الخسارة 5 مباريات.

ويستعد أبو قير للأسمدة لمواجهة مالية كفر الزيات في الجولة الـ 27.

ويقود أمير عزمي فريق أبو قير للأسمدة خلفا لياسر الكناني الذي تقدم باستقالته عقب التعادل مع الداخلية سلبيا في الجولة 26.