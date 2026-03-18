أمير عزمي مجاهد مدربا لـ أبو قير للأسمدة
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 17:38
كتب : FilGoal
أعلن نادي أبو قير للأسمدة تعاقده مع أمير عزمي مجاهد لتدريب الفريق.
أمير عزمي مجاهد
النادي : أبو قير للأسمدة
ويحتل أبو قير للأسمدة المركز الرابع برصيد 42 نقطة ويصارع من أجل التأهل للدوري الممتاز.
وتعد تجربة أبو قير الثالثة لأمير عزمي مجاهد هذا الموسم.
وبدأ أمير عزمي الموسم مدربا لأسوان، قبل أن يرحل في أكتوبر 2025.
وقاد أمير عزمي، فريق أسوان في 7 مباريات، حقق انتصار وحيد، و4 تعادلات، وهزيمتين.
ثم تولى تدريب فريق مالية كفر الزيات.
وقاد أمير عزمي فريق مالية كفر الزيات في الفوز بـ 7 مباريات، والتعادل في 6، فيما تلقى الخسارة 5 مباريات.
ويستعد أبو قير للأسمدة لمواجهة مالية كفر الزيات في الجولة الـ 27.
ويقود أمير عزمي فريق أبو قير للأسمدة خلفا لياسر الكناني الذي تقدم باستقالته عقب التعادل مع الداخلية سلبيا في الجولة 26.
نرشح لكم
كأس مصر - موعد مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف النهائي ألقى كلمة الافتتاح.. الزمالك يطلق اسم الراحل فهمي عمر على استوديو الراديو تقرير تونسي: لأول مرة.. جلال جيد حكما لمباراة الأهلي والترجي موزاييك: كاف يرفض استئناف الأهلي على حرمان جمهوره ضد الترجي خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي شباب بلوزداد يستعيد نجمه قبل مواجهة المصري مواعيد مباريات الأربعاء 18 مارس - دوري أبطال أوروبا.. ونصف نهائي كأس مصر بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة محمد حمدي