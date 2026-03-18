أمير عزمي مجاهد مدربا لـ أبو قير للأسمدة

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 17:38

كتب : FilGoal

أمير عزمي

أعلن نادي أبو قير للأسمدة تعاقده مع أمير عزمي مجاهد لتدريب الفريق.

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز الرابع برصيد 42 نقطة ويصارع من أجل التأهل للدوري الممتاز.

وتعد تجربة أبو قير الثالثة لأمير عزمي مجاهد هذا الموسم.

دوري المحترفين - القناة يفوز على منافسه المباشر ويبتعد بالصدارة.. وتعادل أبو قير دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة بتعادل أمام المنصورة.. وسقوط جديد لـ أبو قير للأسمدة كأس مصر - سيراميكا ينهي مغامرة أبو قير للأسمدة.. وينتظر الفائز من الزمالك والبلدية

وبدأ أمير عزمي الموسم مدربا لأسوان، قبل أن يرحل في أكتوبر 2025.

وقاد أمير عزمي، فريق أسوان في 7 مباريات، حقق انتصار وحيد، و4 تعادلات، وهزيمتين.

ثم تولى تدريب فريق مالية كفر الزيات.

وقاد أمير عزمي فريق مالية كفر الزيات في الفوز بـ 7 مباريات، والتعادل في 6، فيما تلقى الخسارة 5 مباريات.

ويستعد أبو قير للأسمدة لمواجهة مالية كفر الزيات في الجولة الـ 27.

ويقود أمير عزمي فريق أبو قير للأسمدة خلفا لياسر الكناني الذي تقدم باستقالته عقب التعادل مع الداخلية سلبيا في الجولة 26.

كأس مصر - موعد مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف النهائي ألقى كلمة الافتتاح.. الزمالك يطلق اسم الراحل فهمي عمر على استوديو الراديو تقرير تونسي: لأول مرة.. جلال جيد حكما لمباراة الأهلي والترجي موزاييك: كاف يرفض استئناف الأهلي على حرمان جمهوره ضد الترجي خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي شباب بلوزداد يستعيد نجمه قبل مواجهة المصري مواعيد مباريات الأربعاء 18 مارس - دوري أبطال أوروبا.. ونصف نهائي كأس مصر بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة محمد حمدي
كأس مصر - موعد مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف النهائي 11 دقيقة | الدوري المصري
روني: هذا جنون.. لو كنت لاعبا مغربيا لما قبلت ذلك 16 دقيقة | أمم إفريقيا
آلان جيريس يفتح النار على كاف: إنه أمر مشين.. من عانى نفسيا أكثر في المباراة 21 دقيقة | أمم إفريقيا
أمير عزمي مجاهد مدربا لـ أبو قير للأسمدة 25 دقيقة | الكرة المصرية
ألقى كلمة الافتتاح.. الزمالك يطلق اسم الراحل فهمي عمر على استوديو الراديو ساعة | الدوري المصري
تقرير تونسي: لأول مرة.. جلال جيد حكما لمباراة الأهلي والترجي ساعة | الكرة الإفريقية
موزاييك: كاف يرفض استئناف الأهلي على حرمان جمهوره ضد الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
لاليغا تحقق رقماً قياسياً جديداً في الإيرادات وتتجاوز 17 مليون متفرج في موسم 2024/2025 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
