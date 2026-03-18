ألقى كلمة الافتتاح.. الزمالك يطلق اسم الراحل فهمي عمر على استوديو الراديو

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

الإعلامي الراحل فهمي عمر

أعلن الزمالك إطلاق اسم الإعلامي فهمي عمر على استوديو راديو صوت الزمالك.

ورحل فهمي عمر مؤسس الإعلام الرياضي في الإذاعة المصرية، يوم 25 فبراير الماضي، عن عمر يناهز 98 عاما بعد مسيرة حافلة في الإعلام الرياضي المصري.

وكشف الزمالك عن تكريم فهمي عمر أول من ألقى كلمة افتتاح الراديو، وكان صاحب ضربة البداية لبث راديو صوت الزمالك.

أخبار متعلقة:
وبدأ بث راديو صوت الزمالك يوم 18 أغسطس الماضي

وولد فهمي عمر في 6 مارس عام 1928 وعمل في الإذاعة المصرية لمدة 37 عاما وساهم بشكل رئيسي في تأسيس الإعلام الرياضي المصري.

واستمر بها لمدة 37 عاما.

وتولى منصب رئيس الإذاعة المصرية من عام 1982 وحتى 1988.

وكان فهمي عمر صاحب إذاعة بيان ثورة يوليو 1952.

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لفترة.

وقال محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية إن أسرة الإذاعة تنعي رئيسها السابق.

الزمالك راديو صوت الزمالك فهمي عمر
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525477/ألقى-كلمة-الافتتاح-الزمالك-يطلق-اسم-الراحل-فهمي-عمر-على-استوديو-الراديو