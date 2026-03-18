لاليغا تحقق رقماً قياسياً جديداً في الإيرادات وتتجاوز 17 مليون متفرج في موسم 2024/2025

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 15:32

كتب : عبد الرحمن فوزي

الدوري الإسباني

قدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) التقرير الاقتصادي والمالي لموسم 2024/2025، والذي يعكس دورة جديدة من النمو المستدام للمسابقة، مع مستويات قياسية في الإيرادات وحضور الجماهير والاستثمار.

وبلغ إجمالي الإيرادات المعدلة 5 مليار و464 مليون يورو، بزيادة 8.1% عن الموسم السابق، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ المسابقة، مدفوعاً بقوة النشاط التجاري والتعافي الكامل للفعاليات في الملاعب.

وتجاوزت الإيرادات التجارية 1.5 مليار يورو هذا الموسم، مدعومة بالتوسع الدولي واستراتيجيات تحقيق الدخل الجديدة، مع توقعات بنمو إيجابي لموسم 2025/2026.

ومن أبرز الإنجازات تسجيل رقم قياسي في حضور الجماهير، حيث تجاوز عدد المتفرجين 17 مليون متفرج لأول مرة، مع معدلات إشغال بلغت 84.5% في دوري الدرجة الأولى الإسباني و68.5% في دوري الدرجة الثانية.

وفي مجال الاستثمار، زادت الأندية استثماراتها بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق، خصوصاً في البنية التحتية وتحديث الملاعب، لتعزيز قدرتها على تحقيق الإيرادات مستقبلاً.

وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، واصلت الأندية التحكم في تكاليف الفرق بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ضمن نموذج مستدام يضمن الاستقرار المالي والنمو.

ويؤكد التقرير استمرار لاليغا في التميز الرياضي من خلال التركيز على المواهب، حيث تمتلك أعلى قيمة سوقية للاعبين الصاعدين من الأكاديميات بين الدوريات الأوروبية الكبرى، وأعلى نسبة مشاركة للاعبين الأكاديميين.

وتتوقع رابطة لاليغا لموسم 2025/2026 استمرار نمو الإيرادات وتحسين هوامش التشغيل، مع الاستمرار في ترسيخ النموذج المالي المستدام الذي يميزها عن باقي الدوريات الأوروبية.

الدوري الإسباني لا ليجا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525474/لاليغا-تحقق-رقما-قياسيا-جديدا-في-الإيرادات-وتتجاوز-17-مليون-متفرج-في-موسم-2024-2025