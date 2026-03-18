تشواميني: سنقدم هدية لدياز بعد تتويج المغرب بأمم إفريقيا

كشف أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد عن استعداد الفريق لإهداء هدية لبراهيم دياز بعد تتويج المغرب بكأس أمم إفريقيا.

أوريليان تشواميني النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال تشواميني للصحفيين عقب المباراة: "هل فاز المغرب بكأس أمم إفريقيا؟ حقا، هل أنتم جادون؟ حسنا هذا سيجعل براهيم سعيدا، إذا أنا سعيد".

وواصل: "نعلم أن ملعب الاتحاد صعب وأننا واجهنا فريقا قويا، لكننا قمنا بعمل جيد وعلينا أن نواصل الثقة".

وتابع: "عندما شاهدنا المباراة ضد سيتي، قلنا يجب أن نلعب بمستوانا، وإذا لعبنا بهذا الشكل يمكننا الفوز على أي فريق، علينا أن نواصل العمل والتحسن وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وشدد: "أربيلوا يحظى بالثقة منذ اليوم الأول، يساعدنا على امتلاك الكرة، وبالتدريج نرى أننا نتحسن وعلينا الاستمرار هكذا".

وشدد: "فينيسيوس هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وعندما يلعب بهذا المستوى يصبح الفوز بالمباريات أسهل، علينا الاستمرار كفريق وسنحقق أشياء كبيرة هذا الموسم، مع ريال مدريد كل شيء ممكن".

وأضاف: "مبابي عنصر أساسي بالنسبة لنا، عندما يكون جميع اللاعبين متاحين يصبح الفوز بالمباريات أسهل".

وأكمل: "تشابي ألونسو مدرب رائع، لكن أربيلوا لديه أفكاره وهناك أشياء تغيرت، عندما نلعب بمستوانا يمكننا تحقيق أشياء كبيرة، فعلنا ذلك في الماضي ويمكننا تكراره".

وعن احتمالية مواجهة بايرن قال: "لا توجد مباريات سهلة في ربع النهائي، وسنواجه فريقا قويا".

وأتم: "براهيم دياز سيكون سعيدا بالتتويج بأمم إفريقيا، لا أعرف ماذا حدث، ولكن إذا كان بطلا سنمنحه هدية من الفريق بأكمله".

وسيلعب ريال مدريد في ربع النهائي ضد الفائز من بايرن ميونيخ وأتالانتا.