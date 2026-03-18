برشلونة في بيان: لابورتا لن يدير النادي قبل مطلع يوليو

أوضح نادي برشلونة أن المرحلة الانتقالية لإدارة النادي ستستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وأن جوان لابورتا رئيس النادي المنتخب لن يدير النادي قبل مطلع يوليو.

واكتسح جوان لابورتا منافسه فيكتور فونت في سباق الانتخابات الرئاسية لبرشلونة.

وجاء بيان نادي برشلونة على النحو التالي:

"بعد انتهاء عملية انتخابات رئاسة نادي برشلونة، وإعلان جوان لابورتا فائزًا، يود النادي توضيح أن الفترة الانتقالية ستكون مستمرة حتى 30 يونيو 2026".

"خلال هذه الفترة، ستستمر الإدارة الحالية، برئاسة رافاييل يوستي وبدعم جوسيب كوبيلز كنائب للرئيس، في ممارسة مهامها الإدارية بشكل كامل".

"وفي هذا الصدد، ستتمتع الإدارة الحالية بالسلطة الوحيدة للتمثيل المؤسسي أمام أي جهات أو مؤسسات أو أطراف ثالثة، وكذلك للوفاء بأي التزامات للنادي، بما في ذلك توقيع الوثائق والعقود، واتخاذ القرارات وإصدار القرارات".

"ستكون اجتماعات الهيئة الإدارية للنادي من اختصاص الإدارة الحالية حصريًا، ومع ذلك، وعندما يُرى مناسبًا، يمكن دعوة أعضاء الإدارة القادمة أو طلب آرائهم بشأن مسائل محددة، دون أن يكون لذلك أي تأثير إلزامي".

"يمكن لأعضاء الإدارة القادمة حضور الفعاليات الرياضية والمؤسسية للنادي كضيوف، وفقًا للأحكام التي يحددها البروتوكول. وبالمثل، يمكنهم حضور الفعاليات التي ينظمها أطراف ثالثة وفقًا للشروط التي يضعها النادي. وتحت أي ظرف من الظروف، لا يحق لهم تمثيل النادي رسميًا أو التصرف نيابة عن نادي برشلونة دون حضور عضو من الإدارة الحالية".

"علاوة على ذلك، يُوصى بأن يتم توجيه أي تواصل رسمي أو تصريحات إعلامية بخصوص النادي عبر القنوات والهيئات الرسمية، وبالتنسيق مع قسم الاتصال".

"ولتعزيز الأنشطة المؤسسية وضمان سير الفترة الانتقالية بسلاسة، سيتولى جوسيب كوبيلز إي ريبي دورًا مؤسسيًا أعمق بالتنسيق مع الرئيس رافاييل يوستي".

"وبالإضافة إلى ذلك، وحتى تتولى الإدارة الجديدة مهامها في 1 يوليو 2026، سيكون فرانسيسك بوجول مسؤولًا عن فريق كرة السلة، وجوان سول مسؤولًا عن تنسيق الفرق الرياضية في النادي، فيما ستظل كرة القدم النسائية تحت إدارة أنخيل ريدالباس إي كودينا، مع تحمل مسؤولية الشؤون المالية. وستظل مسؤولية الشؤون الاجتماعية وأمور الأعضاء مع جوسيب إغناسي ماكيا. وأخيرًا، سيتولى ألفونس كاسترو إي سوسا دور أمين الصندوق، مع المسؤولية عن الإدارة المالية والرقابة على الميزانية خلال الأشهر القادمة".

"ويؤكد نادي برشلونة تمسكه بالاستقرار المؤسسي، واحترام الهيئات الحاكمة، وضمان استمرار عمل النادي بشكل صحيح خلال هذه الفترة الانتقالية".

وتمكن لابورتا من الفوز بالانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني للمرة الثانية على التوالي.

وفاز لابورتا بعدما حصل على نسبة 68.18% بواقع 32934 صوتا من أعضاء النادي.

وعلى الجانب الآخر حصل فونت على نسبة 29.78% بواقع 14385 صوتا.

وبذلك سيستمر لابورتا في رئاسة برشلونة لمدة 5 أعوام مقبلة.

ويستمر لابورتا في رئاسة برشلونة للولاية الثانية على التوالي.

وكانت الولاية الأولى للابورتا استمرت من 2003 إلى 2010، قبل أن يفوز مرة أخرى في 2021 و2026، أي إجمالا 3 فترات انتخابية.