مدرب تشيلسي: أتفهم إحباط الجماهير.. وهذا الموسم كان ضروريا لإعادتنا إلى الواقع

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 13:38

كتب : FilGoal

ليام روسينيور - مدرب تشيلسي

يرى ليام روسينيور مدرب تشيلسي أن فريقه بحاجة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفاز باريس سان جيرمان على تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليتأهل لربع النهائي.

وكان باريس فاز على تشيلسي في الذهاب بنتيجة 5-2، لتصبح النتيجة النهائية 8-2.

أخبار متعلقة:
وقال ليام روسينيور مدرب تشيلسي في تصريحات للصحفيين: "جماهير تشيلسي تريد النجاح الفوري، وهذا حقها".

وأضاف "أعتقد أن الفوز بالبطولات جعل إداريي النادي يفقدون التركيز. ربما الفوز بكأس العالم للأندية جعلنا نعتقد أن لدينا تشكيلة جيدة ورفضنا التعاقد مع قلب دفاع".

وواصل "هذا الموسم كان ضروريا لإعادتنا إلى الواقع. لدينا عمل يجب القيام به في الصيف، وأتمنى أن ننجح هذه المرة".

وأتم تصريحاته "أفهم سبب إحباط الجماهير، فهم يريدون الفوز دائما، وقد كنت أعلم ذلك قبل أن أوافق على تدريب الفريق".

وسيلعب باريس سان جيرمان في ربع النهائي ضد الفائز من مباراة ليفربول وجالتاسراي.

تشيلسي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن
/articles/525466/مدرب-تشيلسي-أتفهم-إحباط-الجماهير-وهذا-الموسم-كان-ضروريا-لإعادتنا-إلى-الواقع