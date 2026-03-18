قائمة برشلونة - لا غيابات جديدة أمام نيوكاسل

يدخل فريق برشلونة مواجهة نيوكاسل يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا بقائمة مماثلة للتي ظهرت في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ونجا برشلونة من الإصابات في مباراة الذهاب ضد نيوكاسل ولقاء إشبيلية بالدروي الإسباني يوم الأحد.

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا على ملعب كامب نو يوم الأربعاء.

وتواجد جافي في القائمة بشكل طبيعي، بعدما كان في قائمة لقاء الذهاب من أجل دعم الفريق فقط.

فيما استمر غياب ويغيب الثلاثي فرينكي دي يونج وجول كوندي وأليخاندرو بالدي بسبب الإصابة.

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - إريك جارسيا - ألفارو كورتيس - تشافي أسبارت.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - تومي فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

وتعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء الذهاب على ملعب سانت جيمس بارك.