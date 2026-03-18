لويس إنريكي: فخور بطريقة لعبنا.. وتشيلسي استحق التسجيل

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن تشيلسي كان يستحق تسجيل هدفا ضد فريقه.

وفاز باريس سان جيرمان على تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليتأهل لربع النهائي.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "انا فخور جدا، ليس فقط بسبب النتيجة ولكن بسبب الطريقة التي لعبنا بها".

وواصل "لقد لعبنا بثقة عندما امتلكنا الكرة وصنعنا المساحات وهذا سهل المباراة وكان المفتاح، وأثبتنا أننا فريق حقيقي".

وتابع "لقد تحدثنا عن مباريات خارج الملعب، لقد تطور تشيلسي في الإياب ولكن كان من المهم ألا نستقبل أهداف".

وأضاف "تشيلسي كان يستحق تسجيل هدف، خاصة من الكرات الثابتة ولكننا أثبتنا قوة شخصيتنا وطريقة لعبنا، وكان ذلك المفتاح لنا في الماضي وأتمنى أن يكون في المستقبل أيضا".

وسيلعب باريس سان جيرمان في ربع النهائي ضد الفائز من مباراة ليفربول وجالتاسراي.