شكوك حول مشاركة كورتوا أمام أتليتكو مدريد

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 12:55

كتب : FilGoal

تحوم الشكوك حول قدرة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد على المشاركة في دربي مدريد أمام أتليتكو مدريد.

وبدأ كورتوا مباراة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستبدل بين الشوطين.

وذكرت إذاعة أوندا سيرو أن كورتوا سيخضع لفحوصات إضافية يوم الخميس بعد إصابته أمام مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة:
صلاح ينتظر رقمين تاريخيين أمام جالاتاسراي أربيلوا: تغيير كورتوا كان احترازيا.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية أرتيتا: أرسنال يستحق التأهل.. ورايس كان رائعا

وأضاف التقرير أن مشاركته أمام أتليتكو مدريد تعد محل شك كبير.

وكان ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قد أوضح للصحفيين: "تغيير كورتوا كان احترازيا، لقد شعر بعدم راحة بسيط وأردنا ألا نخاطر".

وأضاف "أتمنى أن يكون كورتوا جاهزا لمباراة الأحد".

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وتأهل ريال مدريد لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

نرشح لكم
كرة جديدة في الدوري الإسباني لمكافحة العنصرية لابورتا: فليك سيمدد عقده مع برشلونة حتى 2028 سبورت: برشلونة يثق تماما في حمزة عبد الكريم.. وهذا ما يطلبه منه ألفاريز: أرى نفسي كقائد لـ أتلتيكو مدريد في عام 2035 لابورتا: موقف راشفورد يعتمد على رؤية ديكو سبورت: ليفاندوفسكي أمام عروض تركية مغرية تقربه من عدم الاستمرار مع برشلونة فليك: سجلنا خمسة أهداف وحصدنا نقاط المباراة لكن نحتاج للتحسن لابورتا بعد فوزه في الانتخابات: لن يوقفنا أحد.. وسنواصل العمل من أجل برشلونة
أخر الأخبار
مدرب تشيلسي: أتفهم إحباط الجماهير.. وهذا الموسم كان ضروريا لإعادتنا إلى الواقع 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة برشلونة - لا غيابات جديدة أمام نيوكاسل 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لويس إنريكي: فخور بطريقة لعبنا.. وتشيلسي استحق التسجيل 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوروا: العالم سيضحك على قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
شكوك حول مشاركة كورتوا أمام أتليتكو مدريد 45 دقيقة | الدوري الإسباني
بدون الجزيري وبن رمضان.. تونس تعلن قائمة توقف مارس لمواجهتي هايتي وكندا ساعة | الكرة الإفريقية
أربيلوا: تغيير كورتوا كان احترازيا.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
أمين عام الاتحاد السنغالي يكشف تفاصيل جديدة بشأن قرار منح المغرب كأس إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
