شكوك حول مشاركة كورتوا أمام أتليتكو مدريد

تحوم الشكوك حول قدرة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد على المشاركة في دربي مدريد أمام أتليتكو مدريد.

وبدأ كورتوا مباراة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستبدل بين الشوطين.

وذكرت إذاعة أوندا سيرو أن كورتوا سيخضع لفحوصات إضافية يوم الخميس بعد إصابته أمام مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن مشاركته أمام أتليتكو مدريد تعد محل شك كبير.

وكان ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قد أوضح للصحفيين: "تغيير كورتوا كان احترازيا، لقد شعر بعدم راحة بسيط وأردنا ألا نخاطر".

وأضاف "أتمنى أن يكون كورتوا جاهزا لمباراة الأحد".

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وتأهل ريال مدريد لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.