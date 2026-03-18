أربيلوا: تغيير كورتوا كان احترازيا.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على أن لاعبيه كان لهم الفضل في الفوز على مانشستر سيتي.

وتأهل ريال مدريد لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 بهدفين مقابل هدف.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حسنا، أيًّا كان منافسنا في ربع النهائي سنستعد له، وكما نقول دائما، إذا أردت أن تكون بطل أوروبا عليك أن تهزم الأفضل".

وواصل: "لقد بدأ مانشستر سيتي كما توقعنا، ضغطوا بشكل عالٍ وصعّبوا الأمور وكنا نفتقد للصبر بالكرة، ولكن من السهل أن تتحدث والأصعب هو الفعل، وكل شيء تغير بعد ركلة الجزاء".

وأكمل: "أعتقد أن الإيقاع كان أخف في الشوط الثاني، رغم أننا تحدثنا بين الشوطين عن النزول للفوز والاستحواذ كثيرا وتسجيل الأهداف، لكننا كنا نواجه خصما يلعب بشكل جيد".

واستمر: "الشيء الأهم هو أننا نتعلم كيف نفوز بكل مباراة، بالالتزام والتضحية والمهارة، وفوق كل ذلك عن طريق أن نكون فريقا جماعيا قويا".

وعن براهيم دياز قال: "لقد لعب مباراتين بشكل رائع، لم يكن الأمر سهلا لأنه كان عليه أن يغطي فراغا كبيرا تركه مبابي، ولكنه لعب بشكل جيد، وساعد في الدفاع والهجوم".

وكشف: "تغيير كورتوا كان وقائيا، لقد شعر بعدم راحة بسيط وأردنا ألا نخاطر، وأتمنى أن يكون جاهزا لمباراة الأحد".

وتابع: "لا أعتقد أننا اختلفنا عن الشهرين الماضيين، نعمل بجد ونحاول أن نجعل اللاعبين أكثر راحة في الملعب وأن يعمل كل شخص مع الآخر، لدينا مواهب رائعة وحققنا فوزا كبيرا، ولكن الخطوة المقبلة هي الأهم، سنستمر في العمل بنفس الطريقة".

وشدد: "لا أجرؤ على التفكير في هزيمة شخص مثل جوارديولا، لقد فزنا لأن اللاعبين أدوا بشكل جيد وفهموا المطلوب منهم، أتمنى أن تقوينا تلك المباراة كمجموعة، ولكن هؤلاء اللاعبين يستحقون الثناء، نعاني من الكثير من الغيابات، ولكننا كنا فريقا رائعا كالعائلة، هذا هو مفتاح ذلك الفريق".

وأضاف: "بايرن واحد من أقوى الفرق في أوروبا حاليا، مستواهم عالٍ جدا، وستكون مواجهتهم صعبة، وعندما يحين موعد المباراة سنستعد لها ذهنيا".

وأتم: "كنا نعرف أن مانشستر سيتي سيضغط علينا، وكنا بحاجة للاحتفاظ بالكرة، هاوسن وجولر قاما بذلك، هما ينموان ويحصلان على الخبرة، أنا سعيد بالمجموعة الشابة والشجاعة التي نملكها".

ويلعب ريال مدريد في ربع النهائي ضد الفائز من بايرن ميونيخ وأتالانتا.