صلاح ينتظر رقمين تاريخيين أمام جالاتاسراي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 11:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام جالاتا سراي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه جالاتاسراي يوم الأربعاء.

ويحل جالاتاسراي ضيفا على ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في حالة مشاركة صلاح أمام الفريق التركي سيتقدم ليحتل المركز الثالث بين لاعبي ليفربول عبر التاريخ من حيث عدد المشاركات الأوروبية.

وذلك بالتساوي مع سامي هيبيا برصيد 94 مباراة.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدف واحد ليصبح أول لاعب إفريقي يصل لـ50 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 434 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 254 هدفا وصنع 118 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا

محمد صلاح ليفربول جالاتاسراي
