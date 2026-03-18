الزائدة الدودية تبعد جناح أهلي جدة عن مواجهة الهلال

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 11:26

كتب : FilGoal

تأكد غياب صالح أبو الشامات جناح أهلي جدة عن مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأفاد أهلي جدة عبر موقعه أن أبو الشامات خضع لعملية جراحية طارئة لاستئصال الزائدة الدودية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

ويخضع اللاعب حاليًا للراحة تحت إشراف الجهاز الطبي على أن يبدأ برنامج التعافي خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعودته إلى صفوف الفريق في أقرب وقت ممكن.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا يحتاج إلى فترة راحة لمدة أسبوع قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات.

ويشكل غياب أبو الشامات ضربة للفريق الأهلاوي قبل لقاء الهلال خاصة أنه يعد من أبرز الركائز في تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وسجل صالح أبو الشامات حضوره البارز في الموسم الجاري، إذ مثل الأهلي خلال 35 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 2.

علمًا أنه لم يغب عن فريقه سوى في 3 مرات فقط.

ويستقبل أهلي جدة ضيفه الهلال الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ الفريق الجداوي المربع الذهبي بعد فوزه على القادسية 5ـ4 بركلات الترجيح.

وفي المقابل تأهل الهلال بعد تفوقه على الفتح 4ـ1.

