الهلال يعلن عودة تمبكتي قبل كلاسيكو أهلي جدة

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 11:21

كتب : FilGoal

أعلن نادي الهلال السعودي جاهزية مدافعه الدولي السعودي حسان تمبكتي قبل مواجهة أهلي جدة المرتقبة.

ويلعب الهلال ضد الأهلي يوم الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وكشف الهلال عن مشاركة تمبكتي في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وعاد تمبكتي لتدريبات الهلال بعدما كانت تحوم الشكوك حول قدرته على المشاركة أمام أهلي جدة يوم الأربعاء بعد تجدد الآلام العضلية.

وحرمت الإصابة ذاتها تمبكتي من مواجهة الشباب والنجمة، ضمن الجولتين 24 و25 من الدوري السعودي.

وبعد تعافيه منها، بدأ مباراة الفتح، السبت ضمن الجولة 26.

لكن الآلام عاودته، فخرج في تبديل اضطراري خلال الشوط الأول.

وفاز الهلال 1ـ0 على مضيفه الفتح، وحصل على إجازة من التدريبات في اليوم التالي.

ويلعب الهلال ضد أهلي جدة في كلاسيكو مرتقب ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيما يلعب اتحاد جدة ضد الخلود في نصف النهائي الأخر.

ويحمل اتحاد جدة لقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

