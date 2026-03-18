شباب بلوزداد يستعيد نجمه قبل مواجهة المصري
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 11:13
كتب : FilGoal
استعاد شباب بلوزداد الجزائري نجمه نوفل خاسف قبل أيام من مواجهة المصري المرتقبة.
ويحل المصري ضيفا على بلوزداد يوم السبت المقبل ضمن إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
وعاد نوفل خاسف للمشاركة في تدريبات شباب بلوزداد بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة ذهابا.
وفرض شباب بلوزداد الجزائري تعادلا مع المصري بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في لقاء أقيم على ملعب السويس الجديد.
سجل هدف المصري صلاح محسن، فيما سجل لطفي بوصوار هدف التعادل لبلوزداد.
وسيلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل 21 مارس لحسم هوية المتأهل.
وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية الإفريقية.
