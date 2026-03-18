تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 10:39

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك ريال مدريد في المباراة التي شهدت خسارة فريقه وتوديع دوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كبديل في خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 1-2 ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب الاتحاد.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي الفريق.

أفضل لاعبي سيتي كان عبد القادر خوسانوف بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

وودع الفريق السماوي المسابقة بعد خسارته 1-5 في مجموع المباراتين.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 14 هدفا بقميص السماوي، وصنع 6 أهداف.

