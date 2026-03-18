جوارديولا: كورتوا كان الأفضل في الملعب.. وعقوبة برناردو كبيرة

أثنى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على أداء تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تكرار الفوز أمام مانشستر سيتي.

وحقق ريال مدريد الفوز على حساب مضيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بهدفين لهدف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، سجلهم فيديريكو فالفيردي.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر أمازون برايم بعد المباراة: "من الصعب أن تكون متأخراً بنتيجة 4-0 وتلعب بـ 10 لاعبين ضد 11، لكننا فعلنا كل شيء."

وأكمل "كورتوا حارس مرمى رائع. كان أداؤه جيدًا في أول 15-20 دقيقة، لكن بعد ذلك أصبح الوضع صعبًا للغاية، حيث لعبنا بـ10 لاعبين ضد 11".

وأضاف "في النهاية، كان كورتوا أفضل لاعب في الملعب، وهذا يدل على مدى جودة أدائنا. أشعر أنني بحاجة إلى فرصة اللعب بكامل قوتي."

وتابع "لدينا فريق استثنائي ومجموعة استثنائية من اللاعبين، المستقبل مشرق، كامن بمثابة تجربة تعليمية نوعًا ما، لكن كان من المفترض أن تكون المباراة بـ 11 لاعبًا ضد 11."

وأتم حديثه عن طرد برناردو سيلفا: "كان رد فعلي طبيعي إنها غريزة، كانت عقوبة كبيرة، ركلة جزاء وبطاقة حمراء."

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ أمام أتالانتا، في ربع النهائي.

وحقق بايرن الفوز ذهابا في إيطاليا بسداسية مقابل هدف وحيد.