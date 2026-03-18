إيزي: هدف أرسنال هذا الموسم هو الفوز بالألقاب

أعرب إيبيريتشي إيزي لاعب أرسنال عن سعادته بعد تسجيله هدفًا لفريقه في شباك باير ليفركوزن الألماني، مؤكدًا أن المباريات في هذه المرحلة دائمًا ما تكون صعبة بغض النظر عن هوية المنافس.

تأهل أرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على باير ليفركوزن بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ16.

وبذلك تفوق أرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وقال إيزي في تصريحات لشبكة TNT سبورت عقب المباراة: "في هذه المرحلة لا يهم من تواجه، فكل المباريات تكون صعبة ومعقدة. لكن لدينا مباراة يوم الأحد، لذلك سيكون من الجيد أن نستعد لها بشكل مناسب".

وعن طموح الفريق في الفوز بالألقاب هذا الموسم، قال: "نريد أن نقدم أداءً جيدًا ونحقق الألقاب، فهذا كان هدفنا منذ بداية الموسم. سنواصل العمل والضغط من أجل ذلك، وبإذن الله سنتمكن من تحقيقه".

وبذلك تأهل أرسنال إلى ربع النهائي ليواجه سبورتنج لشبونة البرتغالي.