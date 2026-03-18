إيزي: هدف أرسنال هذا الموسم هو الفوز بالألقاب

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 01:23

كتب : ذكاء اصطناعي

احتفال إيبيريتشي إيزي بهدف أرسنال ضد مانسفيلد

أعرب إيبيريتشي إيزي لاعب أرسنال عن سعادته بعد تسجيله هدفًا لفريقه في شباك باير ليفركوزن الألماني، مؤكدًا أن المباريات في هذه المرحلة دائمًا ما تكون صعبة بغض النظر عن هوية المنافس.

تأهل أرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على باير ليفركوزن بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ16.

وبذلك تفوق أرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

فينيسيوس: احتفالي ردا على سخرية جمهور مانشستر سيتي مني تقرير: السنغال تلجأ للمحكمة الرياضية للطعن على قرار كاف

وقال إيزي في تصريحات لشبكة TNT سبورت عقب المباراة: "في هذه المرحلة لا يهم من تواجه، فكل المباريات تكون صعبة ومعقدة. لكن لدينا مباراة يوم الأحد، لذلك سيكون من الجيد أن نستعد لها بشكل مناسب".

وعن طموح الفريق في الفوز بالألقاب هذا الموسم، قال: "نريد أن نقدم أداءً جيدًا ونحقق الألقاب، فهذا كان هدفنا منذ بداية الموسم. سنواصل العمل والضغط من أجل ذلك، وبإذن الله سنتمكن من تحقيقه".

وبذلك تأهل أرسنال إلى ربع النهائي ليواجه سبورتنج لشبونة البرتغالي.

أرسنال دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: أرسنال يستحق التأهل.. ورايس كان رائعا جوارديولا: كورتوا كان الأفضل في الملعب.. وعقوبة برناردو كبيرة فينيسيوس: احتفالي ردا على سخرية جمهور مانشستر سيتي مني 14 مباراة بدون هزيمة.. أرسنال يفوز على ليفركوزن ويحجز مقعدا في ربع النهائي فالفيردي ذهابا وفينيسيوس إيابا.. ريال مدريد يطيح بـ مانشستر سيتي ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا بالثمانية.. باريس سان جيرمان يواصل تفوقه على تشيلسي ويتأهل لربع نهائي أوروبا عادل مولر.. هالاند سابع هدافي دوري أبطال أوروبا نهاية المغامرة.. ريمونتادا مثيرة تقود سبورتنج لفوز درامي على بودو جليمت
أرتيتا: أرسنال يستحق التأهل.. ورايس كان رائعا ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: كورتوا كان الأفضل في الملعب.. وعقوبة برناردو كبيرة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس: احتفالي ردا على سخرية جمهور مانشستر سيتي مني 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة محمد حمدي 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: السنغال تلجأ للمحكمة الرياضية للطعن على قرار كاف 2 ساعة | أمم إفريقيا
"بكائون ومجانين".. رد فعل لاعبي السنغال بعد سحب لقب أمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد منح اللقب للمغرب.. ترتيب الدول المتوجة بأمم إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
