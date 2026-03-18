فينيسيوس: احتفالي ردا على سخرية جمهور مانشستر سيتي مني

أعرب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن سعادته بعد المباراة أمام مانشستر سيتي، مؤكدًا أن فريقه لم يشعر بضغط كبير قبل اللقاء بسبب نتيجة الذهاب.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تكرار الفوز أمام مانشستر سيتي.

وحقق ريال مدريد الفوز على حساب مضيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بهدفين لهدف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، سجلهم فيديريكو فالفيردي.

وقال فينيسيوس في تصريحات لشبكة أمازون برايم: "لم نكن تحت ضغط لأننا سجلنا ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب على أرضنا. كنا نعرف ما نريد فعله، لكن كان لا يزال أمامنا عمل لنقوم به. الآن علينا الاستمرار في العمل بجد".

وتحدث اللاعب البرازيلي عن تسجيله ركلة الجزاء بعد إهدارها في المباراة السابقة، قائلاً: "كنت محبطًا للغاية بعد عدم التسجيل الأسبوع الماضي. كنت أريد التسجيل بشدة لكن لم يحدث ذلك. لكن فيديريكو فالفيردي منحني الثقة، وأخبرني أن اليوم سيكون يومي، وتمكنت من التسجيل وأنا سعيد جدًا بذلك".

وعن احتفاله بعد الهدف والذي بدا وكأنه يبكي، أوضح: "في المرة الأخيرة التي جئنا فيها إلى هنا كان جماهير مانشستر سيتي تسخر مني، بعدما رفعوا لافتة كتب عليها "توقف عن البكاء" بعد فوز رودري بجائزة الكرة الذهبية عام 2024 متفوقًا عليّ. لم أكن أقصد عدم احترام جماهير سيتي، لكنه كان نوعًا من إثبات نفسي له".

كما تحدث فينيسيوس عن اللعب تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا، قائلًا: "نحن نتطور كفريق ونصبح أفضل مع الوقت. قدمنا مباراتين رائعتين أمام مانشستر سيتي، وبدأنا نتفاهم بشكل أفضل ونقدم أداءً أقوى".