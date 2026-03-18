بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة محمد حمدي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 01:10

كتب : بسام أبو بكر

محمد حمدي إبراهيم - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز آخر تطورات إصابة محمد حمدي إبراهيم لاعب الفريق خلال مواجهة بتروجت.

وتعرض محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز لإصابة قوية خلال مواجهة بتروجت في ختام ربع نهائي كأس مصر.

وقال بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، إن محمد حمدي خضع لفحوصات شاملة بعد وصوله للمستشفى من الاطمئنان على الحركة والأعصاب وعدم وجود أي كسور وغيرها.

وأوضح بيراميدز أن نتائج هذه الفحوصات جاءت جميعها إيجابية تماما، وأن اللاعب تم إسعافه بالشكل المثالي وحالته مطمئنة للغاية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 51 بعد إصابة قوية لمحمد حمدي احتاجت لتدخل الطاقم الطبي سريعا.

وتغلب بيراميدز على بتروجت بهدفين دون مقابل في ختام منافسات ربع النهائي.

وتأهل بيراميدز لمواجهة إنبي في نصف النهائي في حملة الدفاع عن لقبه.

ويواجه بيراميدز فريق إنبي يوم 3 أبريل المقبل على ملعب بتروسبورت في تمام الخامسة مساء بنصف النهائي.

بينما يواجه زد فريق طلائع الجيش مساء الأربعاء.

وستلعب مباراة النهائي يوم 10 مايو في الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

بيراميدز محمد حمدي
بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة محمد حمدي 50 دقيقة | الكرة المصرية
