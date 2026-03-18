تقرير: السنغال تلجأ للمحكمة الرياضية للطعن على قرار كاف

قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وكتب الصحفي السنغالي فابريس هوكينز: "السنغال تتجه إلى الطعن على قرار كاف أمام محكمة كاس."

وكتب موقع senenews السنغالي: "منح اللقب للمغرب لا يُنهي بالضرورة الإجراءات القانونية، فمن منظور القانون الرياضي، لا تزال هناك عدة آليات متاحة نظرياً أمام الاتحاد السنغالي لكرة القدم للطعن على هذا القرار."

كما هاجم جاي ماريوس سانيا، عضو البرلمان السنغالي عن الحزب الحاكم، الاتحاد الإفريقي.

وكتب سانيا عبر حسابه على تويتر ""يا للعار والفساد! شكرًا مجددًا لأسود السنغال، أنتم أبطال أفريقيا وستبقون كذلك في نظر أي مواطن شريف في العالم."

وكشف كاف في بيان رسمي، عن سحب اللقب من السنغال استنادا إلى المواد 82، و83، و84.

وكشف كاف في بيانه "قرر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه تطبيقاً للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تم تسجيل نتيجة المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم."