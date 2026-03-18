مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

محمود حمدي "الونش" - الزمالك

عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك للانتظام في تدريبات فريقه تحضيرا لمواجهة أوتوهو الكونغولي.

وانتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء اوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية "الونش" قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، وشارك اللاعب في الفقرتين البدنية والفنية بصورة طبيعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

كما عقد معتمد جمال المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التركيز في التدريبات والاستعداد بجدية للقاء العودة أمام بطل الكونغو برازفيل، وشدد على عدم الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب.

وشدد معتمد جمال على ثقته في قدرات جميع اللاعبين على تحقيق الفوز في لقاء العودة وحسم التأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

وشرح المدير الفني العديد من الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوار كل لاعب في الملعب.

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

