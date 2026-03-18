"صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 00:44

كتب : FilGoal

المغرب - السنغال

أبرزت الصحف المغربية قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

القرار وصفته الصحف المغربية بـ "التاريخي".

وكشف كاف في بيان رسمي، عن سحب اللقب من السنغال استنادا إلى المواد 82، و83، و84.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وقبل الاتحاد الإفريقي استئناف المغرب وقرر اتخاذ عدد من القرارات.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكتبت صحيفة البطولة عنوانا "المغرب بطل إفريقيا".

فيما كتب موقع أخبارنا "كاف يمنح المغرب لقب أمم إفريقيا 2025 بقرار تاريخي على حساب السنغال"

أما صحيفة المنتخب فجاء عنوان تقريرها "صدق أو لا تصدق.. المغرب يتوج بطلا لإفريقيا".

وكتب موقع هسبريس "الاتحاد الإفريقي يعلن تتويج المغرب بلقب (كان 2025)"

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.

كأس الأمم الإفريقية المغرب السنغال كاف
