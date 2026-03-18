14 مباراة بدون هزيمة.. أرسنال يفوز على ليفركوزن ويحجز مقعدا في ربع النهائي

تأهل أرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على باير ليفركوزن بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ16.

وبذلك تفوق أرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وسجل إيبيريتشي إيزي، وديكلان رايس هدفي أرسنال في شباك باير ليفركوزن.

وبذلك تأهل أرسنال إلى ربع النهائي ليواجه سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وواصل المدفعجية سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ14 في جميع المسابقات (10 انتصارات و4 تعادلات).

كاد لياندرو تروسار أن يمنح أرسنال التقدم في أكثر من مناسبة مبكرة، إذ سدد كرة بجوار القائم، قبل أن يتصدى الحارس يانيس بلاسفيش لمحاولة أخرى ويحولها إلى ركنية.

وواصل بلاسفيش تألقه خلال الشوط الأول، حيث تصدى لمحاولتين إضافيتين من تروسار.

لكن دفاع ليفركوزن انهار أخيرا عندما أطلق إيبيريتشي إيزي تسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 36، مسجلا أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا.

وكاد تروسار أن يضيف الهدف الثاني عندما سدد كرة بقدمه اليمنى مرت بجوار القائم بقليل، قبل أن يعزز ديكلان رايس تقدم أرسنال بهدف ثان رائع في الدقيق 63 بتسديدة صاروخية.

ومع تعرض إيزي للإصابة لم يرغب أرتيتا في المخاطرة وأشرك كاي هافيرتز بدلا منه قبل آخر 20 دقيقة.

ولم يتأخر مهاجم باير ليفركوزن السابق في الظهور، إذ سجل هدفا ألغي بداعي ارتكاب مخالفة على مالك تيلمان.

وكاد الضيوف يقلصون الفارق، لكن الحارس ديفيد رايا تصدى ببراعة لمحاولة كريستيان كوفاني بعد تسديدة قوية.