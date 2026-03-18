تحضيرا لمواجهة أوتوهو.. الزمالك يواجه أحد أندية القسم الثالث وديا

يخوض الزمالك مباراة ودية أمام فريق جينيس أحد أندية القسم الثالث تحضيرا لمواجهة أوتوهو الكونغولي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض مباراة ودية غدا الأربعاء أمام فريق جينيس أحد أندية القسم الثالث.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة للفترة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في كأس الكونفدرالية والدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

