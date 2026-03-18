تحضيرا لمواجهة أوتوهو.. الزمالك يواجه أحد أندية القسم الثالث وديا

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 00:14

كتب : FilGoal

عدي الدباغ وسيف الجزيري ثنائي الزمالك ضد أوتوهو

يخوض الزمالك مباراة ودية أمام فريق جينيس أحد أندية القسم الثالث تحضيرا لمواجهة أوتوهو الكونغولي.

ويلعب الزمالك أمام أوتوهو يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض مباراة ودية غدا الأربعاء أمام فريق جينيس أحد أندية القسم الثالث.

أخبار متعلقة:
ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة للفترة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في كأس الكونفدرالية والدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

وانتهت مباراة الذهاب اليت أقيمت بين الفريقين في الكونغو بالتعادل 1-1.

الزمالك الكونفدرالية
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525437/تحضيرا-لمواجهة-أوتوهو-الزمالك-يواجه-أحد-أندية-القسم-الثالث-وديا