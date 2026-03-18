فالفيردي ذهابا وفينيسيوس إيابا.. ريال مدريد يطيح بـ مانشستر سيتي ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تكرار الفوز أمام مانشستر سيتي.

وحقق ريال مدريد الفوز على حساب مضيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بهدفين لهدف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، سجلهم فيديريكو فالفيردي.

سجل هدفي ريال مدريد فينسيوس جونيور، فيما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد إيرلينج هالاند، الذي بات سابع هداف تاريخي لدوري أبطال أوروبا بعدما رفع أهدافه إلى 58 هدفا معادلا توماس مولر.

ونال برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي بطاقة حمراء في الدقيقة 17 بعد اعتراض كرة فينيسيوس المتجهة للمرمى بيده.

وبدأ عمر مرموش على مقاعد البدلاء، قبل أن يحل بدلا من هالاند في الدقيقة 56.

التشكيل:

مانشستر سيتي:

جيانلويجي دوناروما - ماتياس نونيز - عبد القادر خوسانوف - روبن دياش - ريان آيت نوري - رودري - تيجاني ريندر - بيرناردو سيلفا - ريان شرقي - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند

ريال مدريد:

تيبو كورتوا - ترنت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - فيران جارسيا - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - تياجو بيتارتش - براهيم دياز- أردا جولر - فينيسيوس جونيور.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بإثارة كبيرة بعد إضاعة فالفيردي لانفراد أمام الحارس دوناروما بعد تسديدة رائعة من فينيسيوس.

وتصدى القائم الأيسر لكورتوا لتسديدة قوية من ريان شرقي في الدقيقة الثانية.

تصدى بعدها كورتوا لتسديدة صاروخية من رودري في الدقيقة الرابعة لتتحول الكرة إلى ركنية وسط محاولات من أصحاب الأرض لتسجيل هدف مبكر.

حاول مانشستر سيتي مجددا بعد مرور رائع من دوكو في الدقيقة العاشرة ليمرر الكرة إلى ريان شرقي على حدود منطقة الجزاء ليسدد ولكن تصطدم بـ فران جارسيا وتتحول لركنية.

وفي الدقيقة 17، انطلق فينسيوس من الجانب الأيمن ليسدد كرة صاروخية في القائم الأيمن لـ دوناروما، ارتدت الكرة ليسددها فينسيوس ولكن أبعدها برناردو سيلفا على خط المرمى.

أوقف بعدها الحكم اللعب لاحتمالية إبعاد برناردو الكرة بيده، ليحتسب الحكم ضربة جزاء وبطاقة حمراء للاعب مانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 22، سدد فينيسيوس الكرة في الشباك معلنا الهدف الأول لريال مدريد.

فينيسيوس يفتتح التسجيل للريال من ركلة جزاء أعلنها الحكم إثر لمس سيلفا الكرة بيده ومن ثم طرده 🥅🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/MRajszPbUC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2026

عدد بعدها مانشستر سيتي مرمى ريال مدريد في محاولة لتقليص الفارق، ومرر دوكو كرة عرضية أرضية لهالاند الذي سدد في المرمى ولكن كورتوا تألق.

ارتدت الكرة سريعا لينطلق فينسيوس وينفرد بالمرمى ولكن يسدد أعلى العارضة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لبيب جوارديولا بسبب الاعتراض.

وفي الدقيقة 27، تسلم هالاند الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد قوية ولكن تصدى لها كورتوا لتعود إلى رودري الذي سدد ولكن كرته ذهبت أعلى العارضة.

وأهدر فينيسيوس انفراد أمام مرمى دوناروما في الدقيقة 28 بعد عرضية رائعة من أردا جولر.

ومر براهيم دياز بطريقة رائعة في الدقيقة 38 ليسقط روبن دياش أرضا، ولكن دوناروما تألق وتصدى لتسديدة لاعب ريال مدريد.

وفي الدقيقة 41، لعب دوكو كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء تابعها إرلينج هالاند في الشباك ليسجل التعادل لأصحاب الأرض.

هالاند يعيد مانشستر سيتي إلى المباراة بهدف التعادل! ⚽️



هل ينجح رجال غوارديولا في قلب النتيجة رغم النقص العددي؟ ✍️#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/hSWW5nY4nh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2026

ونال عبد القادر خوسانوف بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع بعد تدخل قوي ضد فينيسيوس جونيور.

وشهدت الثوان الأخيرة، اشتباك بين روبن دياش، وأردا جولر، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ريال مدريد تبديلا بنزول لونين بدلا من كورتوا، فيما أجرى مانشستر سيتي تبديلين بخروج روبن دياش وتيجاني ريندرز ونزول مارك جيهي وناثان أكي بدلا منهما.

وتألق لونين في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، بعد التصدي لتسديدة قوية من هالاند ليحافظ على شباكه نظيفة.

ودفع جوارديولا بـ عمر مرموش وسيمينيو بدلا من ماتياس نونيز وإيرلينج هالاند في الدقيقة 56.

وانفرد فينيسيوس بالمرمى في الدقيقة 61، ومر من دوناروما قبل أن يسقط ليطالب بضربة حرة ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وألغى الحكم هدفا لـ جيريمي دوكو في الدقيقة 63 بسبب التسلل.

ودفع أربيلوا بـ كيليان مبابي بدلا من براهيم دياز في الدقيقة 69.

وتألق دوناروما ليبعد رأسية تشاوميني إلى ركنية جديدة للفريق الملكي.

وسدد ريان شرقي كرة قوية مرت بجوار القائم بقليل، ليجري بعدها جوارديولا آخر تبديلاته بنزول نيكو جونزاليس بدلا من رودري.

ورد أربيلوا بإجراء تبديلين بنزول كامافينجا وأنخيل بدلا من أردا جولر وبيتاريتش.

وألغى الحكم هدفا ثانيا لمانشستر سيتي برأسية من ريان آيت نوري بداعي التسلل في الدقيقة 78.

وألغى الحكم هدفا لفينيسيوس جونيور بداعي التسلل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وقبل النهاية بثوان، سجل فينسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بعد متابعة عرضية تشاوميني ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز الفريق الملكي 2-1.