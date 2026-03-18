بالثمانية.. باريس سان جيرمان يواصل تفوقه على تشيلسي ويتأهل لربع نهائي أوروبا
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 00:02
كتب : FilGoal
واصل باريس سان جيرمان الفرنسي تفوقه على تشيلسي الإنجليزي، وفاز عليه مجددا في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد.
وفاز باريس على تشيلسي في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج في لندن، ليكون تفوق على الأزرق ذهابا وإيابا.
وكان باريس فاز على تشيلسي في الذهاب بنتيجة 5-2، لتصبح النتيجة النهائية 8-2.
تقدم باريس في الدقيقة 6 عن طريق كفاراتسخيليا بهدف رائع من داخل منطقة الجزاء.
خفيتشا كفاراتسخيليا يفتتح التسجيل لصالح باريس سان جيرمان في شباك تشلسي #دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #تشلسي pic.twitter.com/1pI45aKPdJ
وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة.
🤔 القرار عندكم!#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #تشلسي pic.twitter.com/vxcOrg7seT
قبل أن يختتم مايولو ثلاثية باريس في الدقيقة 62 بتسديدة صاروخية من على خط منطقة الجزاء.
وبذلك يلتقي باريس سان جيرمان حامل اللقب في دور الثمانية مع الفائز من ليفربول الإنجليزي وجالاتاسراي التركي.