بالثمانية.. باريس سان جيرمان يواصل تفوقه على تشيلسي ويتأهل لربع نهائي أوروبا

واصل باريس سان جيرمان الفرنسي تفوقه على تشيلسي الإنجليزي، وفاز عليه مجددا في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد.

وفاز باريس على تشيلسي في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج في لندن، ليكون تفوق على الأزرق ذهابا وإيابا.

وكان باريس فاز على تشيلسي في الذهاب بنتيجة 5-2، لتصبح النتيجة النهائية 8-2.

تقدم باريس في الدقيقة 6 عن طريق كفاراتسخيليا بهدف رائع من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة.

قبل أن يختتم مايولو ثلاثية باريس في الدقيقة 62 بتسديدة صاروخية من على خط منطقة الجزاء.

وبذلك يلتقي باريس سان جيرمان حامل اللقب في دور الثمانية مع الفائز من ليفربول الإنجليزي وجالاتاسراي التركي.