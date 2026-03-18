إلى المربع الذهبي.. بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية ويتأهل لمواجهة إنبي في كأس مصر

حسم فريق بيراميدز حامل لقب كأس مصر مقعده في المربع الذهبي للنسخة الجارية.

وتغلب بيراميدز على بتروجت بهدفين دون مقابل في ختام منافسات ربع النهائي.

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 28، بينما نجح مصطفى فتحي في قتل المباراة بهدف رائع بضربة خلفية مزدوجة في الدقيقة 95.

ويتأهل بيراميدز لمواجهة إنبي في نصف النهائي في حملة الدفاع عن لقبه.

أهداف مباراة بيراميدز وبتروحيت في دور الـ 8 من كأس مصر ويتأهل لدور النصف النهائي بنتيجة 2-0 👏💪 pic.twitter.com/f9WdsR0uLm — ON Sport (@ONTimeSports) March 17, 2026

ويواجه بيراميدز فريق إنبي يوم 3 أبريل المقبل على ملعب بتروسبورت في تمام الخامسة مساء بنصف النهائي.

بينما يواجه زد فريق طلائع الجيش غدا الأربعاء.

وستلعب مباراة النهائي يوم 10 مايو في الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

إصابة مروعة لحمدي

تعرض محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز لإصابة قوية خلال مواجهة بتروجت في ختام ربع نهائي كأس مصر.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 51 بعد إصابة قوية لمحمد حمدي احتاجت لتدخل الطاقم الطبي سريعا.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب.

وأوضح المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي: "سقط محمد حمدي أرضا في كرة مشتركة وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان".

بكاء من إداري نادي بيراميدز بعد رؤية حالة اللاعب محمد حمدي شريف إكرامي يساند زميله محمد حمدي ويتجه مع في سيارة الإسعاف pic.twitter.com/68dmb8HQ5T — ON Sport (@ONTimeSports) March 17, 2026

وتابع "تدخل الجهاز الطبي بشكل فوري وسريع، وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات".

واختتم المنيري تصريحاته "تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت لإجراء الفحوصات الطبية، وحالة اللاعب مطمئنة وكان على وعي كامل خلال خروجه من الملعب".