إلى المربع الذهبي.. بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية ويتأهل لمواجهة إنبي في كأس مصر

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 00:01

كتب : FilGoal

محمود زلاكة - بيراميدز

حسم فريق بيراميدز حامل لقب كأس مصر مقعده في المربع الذهبي للنسخة الجارية.

وتغلب بيراميدز على بتروجت بهدفين دون مقابل في ختام منافسات ربع النهائي.

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 28، بينما نجح مصطفى فتحي في قتل المباراة بهدف رائع بضربة خلفية مزدوجة في الدقيقة 95.

أخبار متعلقة:
"بلع لسان وإغماء لكن حالته مطمئنة".. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي القوية أمام بتروجت التشكيل - أوباما أساسي مع بيراميدز.. ورشيد يقود هجوم بتروجت في الكأس مواعيد مباريات الثلاثاء 17 مارس.. بيراميدز في كأس مصر ودوري أبطال أوروبا قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت

ويتأهل بيراميدز لمواجهة إنبي في نصف النهائي في حملة الدفاع عن لقبه.

ويواجه بيراميدز فريق إنبي يوم 3 أبريل المقبل على ملعب بتروسبورت في تمام الخامسة مساء بنصف النهائي.

بينما يواجه زد فريق طلائع الجيش غدا الأربعاء.

وستلعب مباراة النهائي يوم 10 مايو في الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة.

إصابة مروعة لحمدي

تعرض محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز لإصابة قوية خلال مواجهة بتروجت في ختام ربع نهائي كأس مصر.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 51 بعد إصابة قوية لمحمد حمدي احتاجت لتدخل الطاقم الطبي سريعا.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب.

وأوضح المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي: "سقط محمد حمدي أرضا في كرة مشتركة وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان".

وتابع "تدخل الجهاز الطبي بشكل فوري وسريع، وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات".

واختتم المنيري تصريحاته "تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت لإجراء الفحوصات الطبية، وحالة اللاعب مطمئنة وكان على وعي كامل خلال خروجه من الملعب".

بيراميدز كأس مصر بتروجت إنبي
نرشح لكم
بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة محمد حمدي "بلع لسان وإغماء لكن حالته مطمئنة".. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي القوية أمام بتروجت انتهت كأس مصر - بتروجت (0)-(2) بيراميدز.. نهاية المباراة التشكيل - أوباما أساسي مع بيراميدز.. ورشيد يقود هجوم بتروجت في الكأس خدمة في الجول - مواجهات تفادي الهبوط.. فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري تقرير: مدافع الترجي يغيب أمام الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 17 مارس.. بيراميدز في كأس مصر ودوري أبطال أوروبا قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت
أخر الأخبار
أرتيتا: أرسنال يستحق التأهل.. ورايس كان رائعا 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: كورتوا كان الأفضل في الملعب.. وعقوبة برناردو كبيرة 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيزي: هدف أرسنال هذا الموسم هو الفوز بالألقاب 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس: احتفالي ردا على سخرية جمهور مانشستر سيتي مني 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة محمد حمدي 50 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: السنغال تلجأ للمحكمة الرياضية للطعن على قرار كاف 51 دقيقة | أمم إفريقيا
"بكائون ومجانين".. رد فعل لاعبي السنغال بعد سحب لقب أمم إفريقيا 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد منح اللقب للمغرب.. ترتيب الدول المتوجة بأمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525433/إلى-المربع-الذهبي-بيراميدز-يهزم-بتروجت-بثنائية-ويتأهل-لمواجهة-إنبي-في-كأس-مصر