بعد القرار التاريخي.. 3 مواد استند عليها كاف لمنح لقب كأس إفريقيا لـ المغرب

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 00:01

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه لمنتخب المغرب.

وكشف "كاف" عن تفاصيل قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان كاف، فإن الاتحاد الإفريقي استند على المواد 82، و83، و84 بلائحة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت مواد اللائحة كالتالي:

المادة 82

إذا انسحب فريق من البطولة لأي سبب كان، أو لم يحضر للمباراة، أو رفض اللعب، أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة الرسمية، دون إذن الحكم، يُعتبر خاسراً ويُستبعد نهائياً من البطولة الحالية.

المادة 83

يُعتبر الفريق الذي لا يتواجد في الملعب، مرتدياً زيّ اللعب في الموعد المحدد لانطلاق المباراة، أو بعد 15 دقيقة كحد أقصى، خاسراً للمباراة. ويُسجّل الحكم غياب الفريق ويدوّنه في تقريره. وتتخذ اللجنة المنظمة القرار النهائي في هذا الشأن.

المادة 84

يُستبعد الفريق الذي يخالف أحكام المادتين 82 و83 نهائيًا من المنافسة. ويخسر هذا الفريق مباراته بنتيجة 3-0 ما لم يكن الفريق المنافس قد حقق نتيجة أفضل وقت توقف المباراة، وفي هذه الحالة تُحتسب النتيجة. ويجوز للجنة المنظمة اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وكشف كاف في بيانه "قرر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه تطبيقاً للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تم تسجيل نتيجة المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم."

