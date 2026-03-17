بمشاركة أكرم توفيق وحمدي فتحي.. الشمال والوكرة يخسران أمام الدحيل والريان

خسر الشمال بقيادة أكرم توفيق على يد الدحيل، وكذلك الوكرة بقيادة حمدي فتحي على يد الريان ضمن منافسات الدوري القطري.

وشارك الثنائي المصري في مباراتي الشمال والوكرة ضد الدحيل والريان.

وحقق الدحيل فوزا مثيرا على الشمال بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري نجوم بنك الدوحة.

تقدم الشمال أولًا عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 40، قبل أن يعود الدحيل في الشوط الثاني بثلاثية سجلها إدميلسون جونيور في الدقيقة 51، وعادل بولبينه في الدقيقة 90، ثم عزز بياتيك الانتصار بهدف ثالث في الدقيقة 96.

وبهذا الفوز رفع الدحيل رصيده إلى 27 نقطة، بينما توقف رصيد الشمال عند 34 نقطة، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وعودة قوية من الدحيل بعد تأخره في النتيجة.

فيما نجح الريان في تحقيق فوزًا مهمًا على حساب الوكرة بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي.

وتمكن الوكرة من افتتاح التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق يوسف عبد الرزاق، الذي سجل هدفًا رائعًا بضربة خلفية مزدوجة، لينهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف الريان من محاولاته الهجومية ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 69 عبر جريجوري دا سيلفا، قبل أن يواصل ضغطه ويخطف هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق روجر جيديس برأسية متقنة، ليحسم المواجهة لصالحه في مباراة اتسمت بالإثارة حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد الوكرة عند 23 نقطة.