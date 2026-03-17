عادل مولر.. هالاند سابع هدافي دوري أبطال أوروبا

رفع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، من رصيد أهدافه في دوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند هدف تعادل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في المباراة المقامة بينهما على ملعب الاتحاد في إطار إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

واستغل هالاند الكرة العرضية الأرضية من دوكو في الدقيقة 41 ليسجلها في الشباك.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف إلى 57 هدفا في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

وتجاوز هالاند رود فان نيستلروي، فيما عادل أهداف توماس مولر نجم بايرن ميونيخ السابق في المركز السابع بقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة، فيما انتهى الشوط الأول من مباراة الإياب بالتعادل 1-1.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من بايرن ميونيخ أمام أتالانتا.

وجاء ترتيب هدافي دوري الأبطال كالتالي:

كرستيانو رونالدو 140

ليونيل ميسي 129

روبرت ليفاندوفسكي 107

كريم بنزيمة 90

راؤول جونزاليس 71

كيليان مبابي 68

إيرلينج هالاند - توماس مولر 57

رود فان نيستلروي 56