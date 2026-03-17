موقع البطولة: الوداد يتوصل لاتفاق مبدئي مع عموتة

توصل نادي الوداد لاتفاق مبدئي مع الحسين عموتة مدرب الأردن السابق.

وتعادل الوداد مع أولمبيك آسفي في مواجهة مغربيى خالصة بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في لقاء أقيم على ملعب المسيرة معقل الأخير.

وكشف موقع البطولة المغربي عن توصل الوداد لاتفاق مبدئي مع الحسين عموتة لقيادة الفريق خلفا لمحمد أمين بنهاشم عقب مواجهة أولمبيك آسفي في الكونفدرالية.

واستأنف الوداد تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بقيادة محمد أمين بنهاشم في ظل استمرار غموض موقفه مع الفريق.

وتُحسم هوية الفريق المغربي المتأهل لنصف النهائي يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مانياما واتحاد الجزائر في نصف النهائي.

وأقيم اللقاء بصافرة محمد معروف وطاقم تحكيمي مصري كاملا: أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وأمين عمر، ومحمود عاشور وحسام عزب.

وتقدم الوداد بهدف من البوليفي فاكا في الدقيقة 67 بعد عرضية مرت من الدفاع سددها في الشباك.

وسجل أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 85 بهدف الرحولي بتسديدة أرضية على يسار الحارس.