موقع البطولة: الوداد يتوصل لاتفاق مبدئي مع عموتة

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 23:13

كتب : FilGoal

عموتة - الأردن

توصل نادي الوداد لاتفاق مبدئي مع الحسين عموتة مدرب الأردن السابق.

وتعادل الوداد مع أولمبيك آسفي في مواجهة مغربيى خالصة بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في لقاء أقيم على ملعب المسيرة معقل الأخير.

وكشف موقع البطولة المغربي عن توصل الوداد لاتفاق مبدئي مع الحسين عموتة لقيادة الفريق خلفا لمحمد أمين بنهاشم عقب مواجهة أولمبيك آسفي في الكونفدرالية.

بصافرة معروف وخطأ مصدق.. الوداد يتعادل مع آسفي في الكونفدرالية الكونفدرالية - زياش يضع الوداد في مأزق أمام أولمبيك أسفي تقرير مغربي: الوداد في مفاوضات متقدمة مع عموتة بعد اعتذار السكتيوي مباراة السبعة أهداف.. صلاح مصدق يقود ريمونتادا مثيرة لـ الوداد أمام اتحاد التواركة

واستأنف الوداد تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بقيادة محمد أمين بنهاشم في ظل استمرار غموض موقفه مع الفريق.

وتُحسم هوية الفريق المغربي المتأهل لنصف النهائي يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مانياما واتحاد الجزائر في نصف النهائي.

وأقيم اللقاء بصافرة محمد معروف وطاقم تحكيمي مصري كاملا: أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وأمين عمر، ومحمود عاشور وحسام عزب.

وتقدم الوداد بهدف من البوليفي فاكا في الدقيقة 67 بعد عرضية مرت من الدفاع سددها في الشباك.

وسجل أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 85 بهدف الرحولي بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

"بكائون ومجانين".. رد فعل لاعبي السنغال بعد سحب لقب أمم إفريقيا بعد منح اللقب للمغرب.. ترتيب الدول المتوجة بأمم إفريقيا بمشاركة أكرم توفيق وحمدي فتحي.. الشمال والوكرة يخسران أمام الدحيل والريان بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم الوحدة ويتصدر الدوري الإماراتي التجربة العربية الثالثة.. موكوينا مدربا للاتحاد الليبي وكالة الأنباء الإيطالية: سطو مسلح على منزل نائل العيناوي بصافرة معروف وخطأ مصدق.. الوداد يتعادل مع آسفي في الكونفدرالية جيسوس: متبقي لنا 8 نهائيات.. وتوقف الدوري ليس في صالحنا
جوارديولا: كورتوا كان الأفضل في الملعب.. وعقوبة برناردو كبيرة 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيزي: هدف أرسنال هذا الموسم هو الفوز بالألقاب 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس: احتفالي ردا على سخرية جمهور مانشستر سيتي مني 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يعلن آخر تطورات إصابة محمد حمدي 23 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: السنغال تلجأ للمحكمة الرياضية للطعن على قرار كاف 23 دقيقة | أمم إفريقيا
"بكائون ومجانين".. رد فعل لاعبي السنغال بعد سحب لقب أمم إفريقيا 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد منح اللقب للمغرب.. ترتيب الدول المتوجة بأمم إفريقيا 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية 41 دقيقة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
