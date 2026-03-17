"بلع لسان وإغماء لكن حالته مطمئنة".. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي القوية أمام بتروجت

تعرض محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز لإصابة قوية خلال مواجهة بتروجت في ختام ربع نهائي كأس مصر.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 51 بعد إصابة قوية لمحمد حمدي احتاجت لتدخل الطاقم الطبي سريعا.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب.

وأوضح المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي: "سقط محمد حمدي أرضا في كرة مشتركة وتعرض لحالة إغماء وبلع اللسان".

وتابع "تدخل الجهاز الطبي بشكل فوري وسريع، وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات".

واختتم المنيري تصريحاته "تم نقل اللاعب بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت لإجراء الفحوصات الطبية، وحالة اللاعب مطمئنة وكان على وعي كامل خلال خروجه من الملعب".

وكان بيراميدز متقدما في الشوط الأول بهدف دون مقابل أمام بتروجت سجله محمود زلاكة في الدقيقة 28.

وحال تأهل بيراميدز يواجه إنبي في نصف نهائي كأس مصر.