بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم الوحدة ويتصدر الدوري الإماراتي

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 23:00

كتب : FilGoal

رامي ربيعة مع العين الإماراتي

حسم العين مواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإماراتي.

وتغلب العين على الوحدة بهدف دون مقابل ليحقق الانتصار الرابع على التوالي في الدوري.

وشارك رامي ربيعة في المباراة بالكامل ليقود العين لصدارة ترتيب الدوري الإماراتي.

وأهدر لابا كودجو ركلة جزاء في الدقيقة 49 مع نهاية الشوط الأول.

بينما نجح ماتياس بالاسيوس في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72.

ورفع العين رصيده إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي بفارق نقطة واحدة عن شباب أهلي دبي أقرب منافسيه.

بينما تجمد رصيد الوحدة عند 34 نقطة في المركز الرابع.

ويتبقى 6 جولات على ختام الدوري الإماراتي وتشتعل المنافسة على القمة بين العين وشباب أهلي دبي.

