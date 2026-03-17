نهاية المغامرة.. ريمونتادا مثيرة تقود سبورتنج لفوز درامي على بودو جليمت

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 22:39

كتب : FilGoal

سبورتنج لشبونة ضد بودو جليمت

أنهى سبورتنج لشبونة البرتغالي مغامرة بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز عليه بخماسية دون رد في إياب دور الـ16 للبطولة.

وعاد سبورتنج من بعيد أمام بودو جليمت، وفاز برباعية بعدما خسر 3-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت في النرويج.

ليتأهل سبورتنج لشبونة إلى دور الثمانية من البطولة وينهي مشوار ومفاجأة الفريق النرويج في دوري الأبطال.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتقدم سبورتنج لشبونة 3-0، قبل أن يسجل ثنائية في الوقت الإضافي ويحسم التأهل لصالحه.

تقدم سبورتنج في الدقيقة 34 عن طريق جونالكو إيناسيو، ثم أضاف فلافيو جونسالفيس الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 78 بقدم لويس سواريز.

وفي الوقت الإضافي سجل ماكس أراخو الهدف الرابع في الدقيقة 92، وأكمل رافاييل نيل خماسية لشبونة في الدقيقة الأخيرة.

وبذلك يلعب سبورتنج لشبونة ضد المتأهل من أرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني.

سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا بودو جليمت
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 2 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525425/نهاية-المغامرة-ريمونتادا-مثيرة-تقود-سبورتنج-لفوز-درامي-على-بودو-جليمت