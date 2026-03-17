رئيسة المكسيك تعلن استعدادها لاستضافة مباريات إيران في كأس العالم 2026

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 22:19

كتب : FilGoal

أعلنت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك استعداد بلادها لاستضافة مباريات إيران في دور المجموعات من كأس العالم 2026 حال نقلها من الولايات المتحدة.

ولا يزال موقف مشاركة إيران في كأس العالم 2026 غامضا مع تطورات الأحداث السياسية.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي: "نعم، نحن مستعدون لاستضافة مباريات إيران، إذا تطلب الأمر ذلك".

أخبار متعلقة:
بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم منافس مصر.. إيران: نتفاوض مع فيفا لإقامة مبارياتنا في كأس العالم بالمكسيك منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ رئيس الاتحاد العراقي: نسافر إلى المكسيك في طائرة خاصة لخوض ملحق كأس العالم

وأكدت شينباوم أن القرار النهائي سيعتمد على فيفا، في ظل استمرار المناقشات حول إمكانية تغيير مكان مباريات المنتخب الإيراني.

وتأتي هذه التطورات بعد شكوك حول مشاركة إيران في البطولة، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بسبب التوترات السياسية الأخيرة، وتصريحات دونالد ترامب التي أشار فيها إلى مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين.

من جانبه، أكد الاتحاد الإيراني أنه دخل في مفاوضات مع فيفا لنقل مبارياته إلى المكسيك، في ظل ما وصفه بنقص التعاون الأمريكي فيما يخص التأشيرات والدعم اللوجستي.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت إيران في مجموعة تضم نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، مع تحديد إقامة مبارياتها في الولايات المتحدة وفق الجدول المعلن سابقًا.

وفي المقابل، أوضحت فيفا أنها لا تزال ملتزمة بالجدول الحالي للمباريات، مع استمرار التواصل مع جميع الاتحادات المشاركة، ومن بينها إيران، لمتابعة ترتيبات البطولة.

وتأتي هذه التصريحات بعد تحذير من دونالد ترامب الذي قال إن سلامة لاعبي المنتخب الإيراني قد تكون في خطر إذا شاركوا في البطولة.

ومن المقرر أن تقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشن أمريكا حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وتقام مباريات المجموعة في أمريكا، مما يحتم على إيران السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.

نرشح لكم
منافس مصر - الاتحاد الآسيوي: إيران ما زالت في كأس العالم حتى الآن منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم لخوض مواجهة التأهل لـ كأس العالم.. استدعاء فيستون ماييلي لمنتخب الكونغو الديمقراطية تقرير: فيفا يرفض اقتراح زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بمنافسات كأس العالم فيفا: نراقب تطورات الأوضاع في إيران قبل أشهر من كأس العالم.. ومن المبكر التعليق بالتفصيل منافس مصر - "لا نتطلع لخوض البطولة".. إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم إنفانتينو: مطمئن لاستعدادات المكسيك لاستضافة كأس العالم
أخر الأخبار
بالثمانية.. باريس سان جيرمان يواصل تفوقه على تشيلسي ويتأهل لربع نهائي أوروبا دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إلى المربع الذهبي.. بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية ويتأهل لمواجهة إنبي في كأس مصر 2 دقيقة | الدوري المصري
بعد القرار التاريخي.. 3 مواد استند عليها كاف لمنح لقب كأس إفريقيا لـ المغرب 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة أكرم توفيق وحمدي فتحي.. الشمال والوكرة يخسران أمام الدحيل والريان 12 دقيقة | الوطن العربي
قرار تاريخي غير مسبوق.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال وفوز المغرب بالبطولة 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
عادل مولر.. هالاند سابع هدافي دوري أبطال أوروبا 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موقع البطولة: الوداد يتوصل لاتفاق مبدئي مع عموتة 50 دقيقة | الوطن العربي
"بلع لسان وإغماء لكن حالته مطمئنة".. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي القوية أمام بتروجت ساعة | الدوري المصري
