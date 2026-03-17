رئيسة المكسيك تعلن استعدادها لاستضافة مباريات إيران في كأس العالم 2026

أعلنت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك استعداد بلادها لاستضافة مباريات إيران في دور المجموعات من كأس العالم 2026 حال نقلها من الولايات المتحدة.

ولا يزال موقف مشاركة إيران في كأس العالم 2026 غامضا مع تطورات الأحداث السياسية.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي: "نعم، نحن مستعدون لاستضافة مباريات إيران، إذا تطلب الأمر ذلك".

وأكدت شينباوم أن القرار النهائي سيعتمد على فيفا، في ظل استمرار المناقشات حول إمكانية تغيير مكان مباريات المنتخب الإيراني.

وتأتي هذه التطورات بعد شكوك حول مشاركة إيران في البطولة، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بسبب التوترات السياسية الأخيرة، وتصريحات دونالد ترامب التي أشار فيها إلى مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين.

من جانبه، أكد الاتحاد الإيراني أنه دخل في مفاوضات مع فيفا لنقل مبارياته إلى المكسيك، في ظل ما وصفه بنقص التعاون الأمريكي فيما يخص التأشيرات والدعم اللوجستي.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت إيران في مجموعة تضم نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، مع تحديد إقامة مبارياتها في الولايات المتحدة وفق الجدول المعلن سابقًا.

وفي المقابل، أوضحت فيفا أنها لا تزال ملتزمة بالجدول الحالي للمباريات، مع استمرار التواصل مع جميع الاتحادات المشاركة، ومن بينها إيران، لمتابعة ترتيبات البطولة.

وتأتي هذه التصريحات بعد تحذير من دونالد ترامب الذي قال إن سلامة لاعبي المنتخب الإيراني قد تكون في خطر إذا شاركوا في البطولة.

وتشن أمريكا حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.