انتهت في أبطال أوروبا - أرسنال (2)-(0) باير ليفركوزن.. تأهل المدفعجية
الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 22:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وباير ليفركوزن في أبطال أوروبا.
ويلعب أرسنال أمام ليفركوزن ضمن 16 لدوري أبطال أوروبا.
لمتابعة مباراة أرسنال ضد باير ليفركوزن دقيقة بدقيقة من هنا.
نهاية المباراة
ق63 ديكلان رايس يسجل الهدف الثاني لنادي أرسنال.
ق62 عرضية خطيرة وإنقاذ رائع من مدرب باير ليفركوزن قبل تخطى الكرة خط المرمى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36 تسديدة صاروخية من إيزي تسكن شباك ليفركوزن.
ق28 إنقاذ تاريخي يمنع هدف محقق لأرسنال من على خط المرمى بعد تسديدة صاروخية من تروسار
ق21 ركنية خطيرة وضربة رأسية من جابريل ميجاليس تمر أعلى مرمى ليفركوزن بقليل.
ق15 تسديدة صاروخية من تروسار وتصدي رائع من حارس ليفركوزن
انطلاق المباراة
