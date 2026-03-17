انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1)-(2) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة سجلها فيدريكو فالفيردي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ أمام أتالانتا.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

------------------------------------------------

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 2-1 وتأهله إلى ربع النهائي بعد الفوز 5-1 في مجموع المباراتين.

ق 90+3: جووووول الثاني لريال مدريد عن طريق فينسيوس جونيور بعد متابعة عرضية تشاوميني.

ق 90+1: هدف لفينيسيوس جونيور ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 78: لونين يتصدى لتسديدة صاروخية.. والحكم يلغي هدفا ثانيا لمانشستر سيتي برأسية من ريان آيت نوري بداعي التسلل.

ق 77: بطاقة صفراء لكيليان مبابي لإضاعة الوقت.

ق 74: تبديلان لريال مدريد بنزول كامافينجا وأنخيل بدلا من أردا جولر وبيتاريتش

ق 73: تبديل أخير لمانشستر سيتي بنزول نيكو جونزاليس بدلا من رودري

ق 73: تسديدة صاروخية من ريان شرقي تمر بجوار القائم الأيسر لـ لونين بقليل.

ق 69: نزول كيليان مبابي بدلا من براهيم دياز.

ق 66: تسديدة قوية من عبد القادر خوسانوف مرت بجوار القائم الأيمن لحارس ريال مدريد بقليل.

ق 63: هدف ملغي لمانشستر سيتي سجله جيريمي دوكو انفراده بالحارس، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ق 61: فينيسيوس ينفرد بالمرمى ويمر من دوناروما قبل أن يسقط ليطالب بضربة حرة ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ق 56: تبديلان لمانشستر سيتي بنزول عمر مرموش وسيمينيو بدلا من ماتياس نونيز وإيرلينج هالاند.

ق 49: كرة عرضية من آيت نوري ليسددها هالاند في المرمى، ولكن لونين تألق وأبعدها.

تبديلان لمانشستر سيتي بنزول مارك جيهي وناثان أكي بدلا من ريندرز وروبن دياش

نزول لونين بدلا من كورتوا قبل انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ق 45+3: بطاقة صفراء لـ عبد القادر خوسانوف بعد تدخل قوي ضد فينيسيوس جونيور.

ق 41: جووووول هالاند يسجل التعادل لمانشستر سيتي بعد متابعة كرة عرضية أرضية من دوكو

ق 38: مهارة مبدعة من براهيم دياز أمام روبن دياش الذي سقط أمام مهاجم ريال مدريد، ليسدد ولكن دوناروما تصدى.

ق 35: تسديدة قوية بعيدة من تشاوميني تصدى لها دوناروما.

ق 28: تمريرة رائعة من أردا جولر لفينيسيوس المنفرد بالمرمى ولكن سددها بجوار القائم الأيمن لدوناروما بقليل.

ق 23: كورتوا يتألق ويتصدى لتسديدة هالاند من داخل منطقة الـ 6 ياردات، لترتد الكرة هجمة مرتدة لريال مدريد لينطلق فينيسيوس ويسدد ولكن كرته ذهبت أعلى العارضة.

ق 22: جوووووول أول لريال مدريد من ضربة جزاء عن طريق فينسيوس جونيور.. ليعوض ضربة جزاء الذهاب التي أضاعها.

ق 20: الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح ريال مدريد، وبطاقة حمراء لـ برناردو سيلفا لإبعاد تسديدة فينسيوس بيده

ق 19: الحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء ضد برناردو سيلفا.

ق 18: الحكم يوقف اللعب لمراجعة اللعبة لاحتمالية وجود لمسة يد ضد برناردو سيلفا الذي أبعد كرة فينيسيوس.

ق 17: انطلاق من فينسيوس من الجانب الأيمن ليسدد كرة صاروخية في القائم الأيمن لـ دوناروما.. الكرة تم متابعتها ليسددها فينسيوس قوية ولكن برناردو سيلفا أبعدها على خط المرمى.

ق 10: مرور رائع من دوكو ليمرر الكرة إلى ريان شرقي على حدود منطقة الجزاء ليسدد ولكن تصطدم بـ فران جارسيا وتتحول لركنية.

ق 4: تسديدة صاروخية من رودري يتصدى لها كورتوا لتتحول ركنية.

ق 2: القائم يمنع الأول بعد تسديدة قوية من ريان شرقي.

ق 1: انفراد ضائع لفالفيردي أمام دوناروما بعد تمريرة ائعة من فينيسيوس.

انطلاق المباراة