الرياضية: مدافع النصر يخضع لبرنامج علاجي في مدريد

يعاني الإسباني إينيجو مارتينيز مدافع النصر السعودي، لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وكشفت صحيفة الرياضية، عن خضوع مارتينيز لبرنامج علاجي يستمر بين 10 إلى 14 يوما، في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويعود بعدها مدافع النصر إلى الرياض لاستكمال برنامج علاجه.

وشكا مارتينيز من إصابة في العضلة الخلفية بعد مباراة الخليج.

وحقق النصر فوزا كبيرا على الخليج بخماسية دون مقابل في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

وشارك مارتينيز مع النصر 34 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالهم 3 أهداف.

ومنح جورجي جيسوس مدرب النصر، لاعبه 6 أيام إجازة خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد النصر لمواجهة النجمة يوم 3 إبريل المقبل في الرياض، بعد فترة التوقف الدولي، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، مبتعدًا عن الهلال أقرب منافسيه بفارق ثلاث نقاط.