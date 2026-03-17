فيفا يعلن شراكة مع يويتوب لإذاعة دقائق من مباريات كأس العالم

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 21:25

كتب : FilGoal

جيان إنفانتينو رئيس فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن شراكة جديدة مع منصة يوتيوب، لتكون المنصة شريكًا مفضلًا لتغطية بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى توسيع طرق متابعة الجماهير للبطولة حول العالم.

وبموجب هذا الاتفاق المبتكر، سيحصل شركاء البث الإعلامي للبطولة على فرص أكبر لنشر محتوى البطولة عبر قنواتهم الرسمية على يوتيوب، بما يشمل ملخصات موسعة للمباريات، ومقاطع من كواليس البطولة، ومقاطع قصيرة، بالإضافة إلى محتوى فيديو عند الطلب، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الجماهير وزيادة التفاعل مع الحدث العالمي.

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، سيُسمح لشركاء البث ببث أول 10 دقائق مباشرة من كل مباراة عبر قنواتهم على يوتيوب، ما يتيح للجماهير متابعة أجواء المباراة منذ صافرة البداية. كما سيتاح لبعض الشركاء بث عدد مختار من المباريات كاملة عبر المنصة، في خطوة تهدف إلى جذب جمهور عالمي أكبر وتعريف المشاهدين بطرق متابعة بقية مباريات البطولة، إلى جانب منح الشركاء فرصًا إضافية لتحقيق عوائد مالية من المحتوى المنشور على المنصة.

أخبار متعلقة:
كما ستوفر الشراكة طرقًا جديدة للجماهير لمتابعة البطولة من خلال نشر محتوى مميز عبر القناة الرسمية لفيفا على يوتيوب، إلى جانب إتاحة مواد من الأرشيف الرقمي للفيفا، بما في ذلك مباريات كاملة من النسخ السابقة للبطولة والعديد من اللحظات التاريخية في عالم كرة القدم.

وقال ماتياس جرافستروم الأمين العام للفيفا إن المنظمة سعيدة بانضمام يوتيوب كشريك مفضل للمنصة في مونديال 2026، مؤكدًا أن الاتفاق سيسهم في تقديم محتوى مميز وفتح فرص جديدة أمام شركاء البث وصناع المحتوى للتواصل مع الجماهير بطرق غير مسبوقة.

وأضاف أن التعاون مع يوتيوب يعزز طموح الفيفا لتعظيم تأثير البطولة مع اقتراب انطلاقها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، عبر إتاحة تجربة مشاهدة غامرة للجماهير في أكبر حدث كروي في العالم.

ومن جانب يوتيوب، قال جاستن كونولي رئيس قسم الإعلام والرياضة العالمي في الشركة إن المنصة تسعى إلى تقديم تجربة رياضية تفاعلية تركز على الجماهير، مؤكدًا أن الشراكة مع الفيفا ستوفر محتوى مميزًا وإمكانية وصول غير مسبوقة لشركاء البث وصناع المحتوى.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساعد في جذب الجيل الجديد من المشجعين حول العالم، مؤكدًا أن يوتيوب يظل من أبرز المنصات التي تجمع الجماهير حول الأحداث الرياضية الكبرى.

كما سيتعاون فيفا مع يوتيوب لمنح مجموعة من صناع المحتوى حول العالم إمكانية وصول استثنائية إلى كواليس البطولة، ما سيسمح بتقديم قصص إنسانية وتحليلات تكتيكية ولقطات من خلف الكواليس، بهدف تقديم زوايا جديدة ومختلفة لواحد من أكبر الأحداث الرياضية في العالم.

فيفا كأس العالم يويتوب
التعليقات
/articles/525418/فيفا-يعلن-شراكة-مع-يويتوب-لإذاعة-دقائق-من-مباريات-كأس-العالم